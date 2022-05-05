Доля пользователей Steam на Windows 11 выросла до 19%

Valve опубликовала новый отчет по оборудованию ПК и ПО пользователей Steam — в нем указаны данные на апрель 2022 года. Из него следует, что популярность Windows 11 среди геймеров продолжает расти — в прошлом месяце ее доля достигла 19% (+2,1% против предыдущего месяца). Этого результата «одинадцатка» достигла в полугодии от релиза.

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Вместе с тем доля Windows 7 снизилась до 2,93%. Для сравнения, в декабре доля Windows 11 составляла чуть больше 8% — тогда она впервые обошла Windows 7 по популярности на платформе Steam. Первое место уверенно удерживает Windows 10 — «десятке» предпочитают 73,55% геймеров. На OSX играют 2,55%, а доля Linux наименьшая — 1,14%. Выход портативного игрового ПК Steam Deck из SteamOS 3.0, основанного на базе ArchLinux, пока особо не повлиял на расклад сил.

В других сегментах пока без особых изменений.

Если смотреть на процессоры, доля систем с процессорами AMD среди геймеров Steam составляет 31,79%, а Intel предпочитают 68,21%. Относительно самых популярных видеокарт по производителю доля AMD составляет 15,02%, а Intel — 8,92%, а NVIDIA контролирует 75,85%. Самыми популярными остаются GPU NVIDIA GeForce GTX 10 серии. Пятерка популярнейших видеокарт в Steam представлена ​​моделями GTX 1060, GTX 1650, GTX 1050 Ti, RTX 2060 и GTX 1050.

ОС: Windows 10 64-разрядной версии

ОЗУ: 16 ГБ

CPU: 4-ядерный Intel с частотой от 2,3 до 2,69 ГГц

Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060

VRAM: 8 ГБ

Разрешение монитора: 1920х1080 пикселей

Разрешение нескольких мониторов: 3840х2160 пикселей

Язык английский

Общий объем дискового пространства: более 1 ТБ

VR-гарнитура: Oculus Quest 2

Детальная статистика опубликована на официальном сайте Steam.