Процессоры с 6+ ядрами наконец начали доминировать среди геймеров в Steam, а GeForce GTX 1060 уже несколько лет остаётся самой популярной видеокартой

Сервис Steam опубликовал результаты очередного исследования аппаратных компонентов компьютерных систем среди своих игроков – Hardware Survey. Данные по состоянию на конец марта 2022 года свидетельствует, что процессоры с 6 и более ядрами наконец превзошли по популярности 4-ядерные модели.

Так, среди базы геймеров Steam процессоры с 6 и более физическими ядрами установлены в 34,22% систем. В то же время доля 4-ядерных чипов составляет 33,74%. Ещё в феврале на такие устройства приходилось 35,01%, а в ноябре – 36,39%.

Интересная ситуация наблюдается в сегменте дискретных видеокарт. Модель NVIDIA GeForce GTX 1060 уже на протяжении нескольких лет остаётся самой популярной видеокартой среди пользователей Steam. Более того, в начале 2022 года она даже прибавила несколько долей процента. В марте её доля снова увеличилась, и эта модель сохраняет лидерство с долей рынка 8,18%. Вместе с тем в марте видеокарта GeForce RTX 2060 поднялась с четвертого места на третье, опередив GeForce GTX 1050 Ti. Отставание от лидера составляет 2,5 процентных пункта. Заметно выросла доля GeForce RTX 3060 (её популярность в марте росла в 2 раза активнее, чем у RTX 2060), но пока что она находится на 7-м месте. Это говорит, что дефицит на рынке видеокарт заканчивается, и устройства становятся всё более доступными для геймеров.

Источник: tomshardware