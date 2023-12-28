Дональд Трамп говорит, что его камео в «Один дома 2» сделало фильм успешным, и отрицает «шантаж» Криса Коламбуса

Трамп сыграл эпизодическую роль самого себя во втором фильме «Один дома», появившись на несколько секунд в холле отеля «Плаза» в Нью-Йорке, которым владел на то время.
Экс-президент США отреагировал на давнее интервью режиссера Криса Коламбуса, в котором тот заявил о шантаже со стороны Трампа во время съемок фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
“Один дома” — классический рождественский фильм, который чаще всего загружали на пиратских сайтах в 2022 году
Как сообщает Variety, в своей соцсети Трамп написал, что Коламбус и команда «умоляли» его сняться в эпизодической роли.
«Они арендовали гостиницу «Плаза» в Нью-Йорке, которой я в то время владел. Я был очень занят и не хотел этого делать. Но они были милыми и очень настойчивыми. Я согласился, и это камео взлетело как ракета. Фильм получил большой успех и до сих пор, особенно во время Рождества, люди звонят мне, когда его транслируют в эфире», — написал Трамп.
В интервью Business Insider в 2020 году Крис Коламбус вспоминал, как они пытались заплатить Трампу за использование гостиницы для фильма, но тот выдвинул собственные условия:
«Единственный способ для использования «Плазы» — это мое появление в фильме», — вспомнил Коламбус слова Трампа. «Мы согласились, и когда впервые показали его, произошла самая странная вещь: люди аплодировали. И я сказал редактору: «Оставьте его в фильме. Это отличный момент для зрителей». Но он таки пробивал себе дорогу в фильм».
Трамп же сказал, что именно его камео сделало фильм успешным:
«Это камео помогло сделать фильм успешным, но если они не хотели меня, то зачем оставили в фильме и держат там более 30 лет? Потому что я был и остаюсь отличным для этого фильма, вот почему! Просто еще один голливудский парень из прошлого хочет прорекламироваться на Трампе!», — ответил Трамп на слова Коламбуса.