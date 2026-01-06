Новости Устройства 06.01.2026 comment views icon

SSD WD_BLACK и WD Blue не будет: Sandisk меняет бренды на Optimus

SSD WD_BLACK та WD Blue не буде: Sandisk змінює бренди на Optimus

Легендарный бренд SSD, «цветные» накопители WD, уходит в историю. Производитель заменяет его на Sandisk Optimus.

На выставке CES 2026 Sandisk представила бренд Optimus как новое общее название для своей линейки внутренних потребительских SSD. Это изменение отменяет привычную «цветовую» маркировку WD, заменяя названия WD Blue и WD_BLACK тремя уровнями Optimus, ориентированными на создателей контента, геймеров и пользователей рабочих станций.

Этот шаг произошел после разделения Western Digital, в результате которого ее бизнес накопителей отошел в Sandisk. Western Digital приобрела SanDisk еще в 2016 году, но разделение было завершен только в феврале 2025 года.

Sandisk утверждает, что новая структура упрощает понимание уровней производительности. Базовая линейка Optimus заменяет модели WD Blue, такие как WD Blue SN5100, которая становится Optimus 5100. Optimus GX — это игровые накопители, линейка включает бывшие WD_BLACK SN7100, переименованные в Optimus GX 7100. Optimus GX Pro находится в топе, а накопители, например, WD_BLACK SN8100, становятся Optimus GX Pro 8100.

Sandisk также добавляет вариант в формате M.2 2230 для карманных компьютеров и тонких ноутбуков под названием Optimus GX 7100M с заявленной последовательной скоростью чтения до 7250 МБ/с и записи 6900 МБ/с, емкостью 1 ТБ и 2 ТБ. Ожидается, что продукты Optimus начнут появляться в избранных магазинах в первой половине 2026 года, для приобретения, предварительного заказа или получения уведомлений о наличии. О ценах на SSD Sandisk пока не сообщает.

Источник: VideoCardz

