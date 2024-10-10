Новости Кино 10.10.2024 в 23:24 comment views icon

«Достать ножи 3»: звезда Marvel (настоящая) рассказывает о своей роли

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Андрій Русанов

Автор сайта

«Достать ножи 3»: звезда Marvel (настоящая) рассказывает о своей роли

Исполнитель роли Таноса Джош Бролин сыграет в «Достать ножи: Проснись, мертвец» роль, о которой мечтал раньше. Вероятно, он хорошо молился, чтобы ее получить.

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Джош ранее говорил, что хочет сыграть священника. К его удивлению, ему предложили эту роль в известной детективной франшизе, которая вскоре станет трилогией. Помимо рассказа об этом случае, актер похвалил режиссера фильмов «Достать ножи» в журнале Total Film.

«Райан [Джонсон], пожалуй, мой новый любимый режиссер. Это было одно из лучших впечатлений, которые у меня когда-либо были. Невероятный актерский состав. Я играю священника. Моя жена напомнила мне… Она сказала: «Ты помнишь, год назад ты сказал, что хочешь сыграть священника?»

Но следующим фильмом Бролина станет комедийный боевик «Братья», где он играет роль исправившегося преступника, чья попытка жить честно оказывается под угрозой из-за воссоединения с братом-близнецом, которого играет Питер Динклэйдж. Эта лента выйдет на Amazon Prime Video 17 октября.

В «Достать ножи: Проснись, мертвец» Джош Бролин сыграет вместе со звездным актерским составом, в который входят Джереми Реннер, Мила Кунис, Эндрю Скотт, Джош О’Коннор, Кэрри Вашингтон, Дэрил МакКормак и Томас Хейден Черч. Дэниел Крейг, на этот раз с немного более длинными волосами, играет детектива Бенуа Блана (когда хочется написать «главного героя», но в этих замечательных фильмах детектив не был главным героем).

Новый фильм выйдет в кинотеатрах и на Netflix в 2025 году. По слухам, «Достать ножи 3» будет стоить $210 млн — в 5 раз больше первого фильма.

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