Звезда Marvel говорит, что «кино без MCU — черная дыра» и советует критикам «закрыть рот» без лучших предложений

Себастиан Стэн, который играл Баки Барнса в Marvel со времен «Первого мстителя», устал от негативных реакций на фильмы MCU и критикует фанатов, которые превратили студию в «боксерскую грушу».

«Я никогда не был частью другой компании, которая бы вложила столько же сердца и души в свои проекты», — говорит Стэн в новом интервью (через Variety). «Если бы Marvel исчезла, то появилась бы такая большая черная дыра, которую нужно было бы чем-то заполнить. Не надо критиковать кого-то, если не можете предложить лучшего».

В последние годы Marvel сталкивается с бешеной критикой: как от аудитории, так и от коллег. К примеру, режиссер Мартин Скорсезе еще в 2019 году публиковал обширную колонку, где называл фильмы студии скорее аттракционом, чем искусством.

Прошлый год не принес изменений в восприятие творений MCU: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Марвелы» провалились в прокате, только усилив негативные реакции. В то же время нынешний «Дэдпул и Росомаха» получил довольно высокие оценки и кассу — возможно еще и потому, что стал единственным фильмом Marvel, который вышел в 2024 году.

Ранее в студии заявляли, что кардинально меняют стратегию: сосредоточившись не на количестве, а на качестве, и даже планировали привлечь оригинальных актеров из «Мстителей» (частично, эти планы сбылись, поскольку Роберт Дауни-младший вернется во вселенную, правда, в новой роли).

«У каждого есть свое мнение. Но Marvel является большой частью того, что способствует кинобизнесу и позволяет выпускать меньшие фильмы. Marvel значит гораздо больше, чем люди признают», — заявил Себастьян Стэн.

Стэн не единственный актер MCU, который выступает в защиту студии. Ранее Крис Хемсворт, известный ролью Тора, заявил, что его раздражает «неоправданная критика» в сторону Marvel (особенно со стороны коллег):

«У них тоже были фильмы, которые не сработали — у всех нас они есть. Когда кто-то говорит, что с супергероикой что-то не так, я думаю — круто, скажите это миллиардам, которые смотрят эти фильмы. Все они ошибаются?».

Сам Стэн повторит роль Баки в будущих «Громовержцах» и надеется, что персонаж «доживет» до встречи с Доктором Думом Роберта Дауни-младшего.

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Фильм «Громовержцы» дебютирует в украинских кинотеатрах 1 мая, тогда как «Мстители: Судный день» запланирован к релизу через год.