«Достать ножи: Проснись, мертвец» — звезды «Короны» и «Присциллы» сыграют в продолжении детективной франшизы с Дэниелом Крейгом

Джош О’Коннор и Кейли Спэни собираются присоединиться к третьей части детективной франшизы «Достать ножи», которую анонсировали несколькими днями ранее.

О’Коннор сыграл принца Чарльза в сериале «Корона» на Netflix, а также сыграл главную роль в «Соперниках» Луки Гуаданьино, а Спэни ранее играла жену Элвиса Пресли в байопике Софии Копполы «Присцилла» и появилась в «Гражданской войне» A24 (Кейли также возглавляет актерский состав будущего научно-фантастического фильма ужасов «Чужой: Ромул»).

Райан Джонсон возвращается к режиссуре и написанию сценария, а также выступит продюсером «Достать ножи 3» — вместе с Рамом Бергманом.

Дэниел Крейг вернется к роли детектива Бенуа Блана, однако подробности сюжета пока держат в тайне. Производство фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» должно стартовать в ближайшие недели, а дебют на стриминге запланирован на 2025 год.

Предыдущая часть франшизы «Достать ножи: Стеклянная луковица» вышла на Netflix в 2022 году — до этого стриминг подписал рекордную сделку на $450 млн о производстве двух сиквелов для оригинального хита 2019 года.

Источник: Deadline