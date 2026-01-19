Дождались: Far Cry 3 добавляет поддержку 60 FPS на консолях с 21 января

Far Cry 3 наконец-то получит поддержку 60 FPS на консолях без дополнительных затрат со стороны геймеров. Ubisoft подтвердила, что 21 января выйдет обновление для Classic Edition, которое поднимет частоту кадров на современных платформах.

Об этом стало известно после трейлера, который опубликовала Sony 18 января. В нем показали геймплей с повышенной плавностью и подтвердили дату выхода патча. Отдельно студия отметила, что Classic Edition входит в подписки Ubisoft+ Classics, PS Plus Extra и PS Plus Premium, а сам патч будет бесплатным.

Перед публикацией трейлера команда Far Cry намекнула, что 60 FPS получит не только классическая версия третьей части. В соцсетях появился пост с ребусом, в котором геймеры увидели упоминания о спин-оффе Far Cry 3: Blood Dragon Classic и Far Cry Primal. Поэтому существует шанс, что обновление может коснуться сразу нескольких игр серии.

Отметим, что Far Cry 3: Classic Edition вышла в 2018 году как переиздание оригинальной игры 2012 года. Все это время она работала с ограничением в 30 FPS, поэтому апдейт с 60 FPS уже давно напрашивался для игроков на консолях.

В трейлере подтверждено, что обновление точно выйдет на PlayStation. Но Ubisoft дала понять, что Xbox Series X|S и, вероятно, ПК получат аналогичные улучшения. Возможно это не разовая акция и позже студия будет выпускать патчи для других игр, улучшая собственную «золотую коллекцию», параллельно работая над ключевыми франшизами. Кроме того, если доверять «сливу» самой Ubisoft, шоураннер «Чужой: Земля» снимает сериал по мотивам Far Cry.

Источник: Insider Gaming / The Gamer