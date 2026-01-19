Новости Игры 19.01.2026 comment views icon

Дождались: Far Cry 3 добавляет поддержку 60 FPS на консолях с 21 января

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Дочекались: Far Cry 3 додає підтримку 60 FPS на консолях з 21 січня

Far Cry 3 наконец-то получит поддержку 60 FPS на консолях без дополнительных затрат со стороны геймеров. Ubisoft подтвердила, что 21 января выйдет обновление для Classic Edition, которое поднимет частоту кадров на современных платформах.

Об этом стало известно после трейлера, который опубликовала Sony 18 января. В нем показали геймплей с повышенной плавностью и подтвердили дату выхода патча. Отдельно студия отметила, что Classic Edition входит в подписки Ubisoft+ Classics, PS Plus Extra и PS Plus Premium, а сам патч будет бесплатным.

Перед публикацией трейлера команда Far Cry намекнула, что 60 FPS получит не только классическая версия третьей части. В соцсетях появился пост с ребусом, в котором геймеры увидели упоминания о спин-оффе Far Cry 3: Blood Dragon Classic и Far Cry Primal. Поэтому существует шанс, что обновление может коснуться сразу нескольких игр серии.

Отметим, что Far Cry 3: Classic Edition вышла в 2018 году как переиздание оригинальной игры 2012 года. Все это время она работала с ограничением в 30 FPS, поэтому апдейт с 60 FPS уже давно напрашивался для игроков на консолях.

В трейлере подтверждено, что обновление точно выйдет на PlayStation. Но Ubisoft дала понять, что Xbox Series X|S и, вероятно, ПК получат аналогичные улучшения. Возможно это не разовая акция и позже студия будет выпускать патчи для других игр, улучшая собственную «золотую коллекцию», параллельно работая над ключевыми франшизами. Кроме того, если доверять «сливу» самой Ubisoft, шоураннер «Чужой: Земля» снимает сериал по мотивам Far Cry.

Спецпроекты
Як малому бізнесу збільшити продажі та вижити у 2026 році? Приклади та інструменти, що допоможуть
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

Источник: Insider Gaming / The Gamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Геймеры могут уничтожить Крымский мост — в Steam вышла украинская игра Bridge Hunter
В GOG добавили S.T.A.L.K.E.R. G.A.M.M.A. — теперь мод можно установить в один клик
Фэнтезийная RPG с колоритом Dark Messiah: появились первые 8 минут геймплея Fatekeeper
В PS Plus добавили бесплатное 2-часовое демо Clair Obscur: Expedition 33
В Epic Games Store стартовала распродажа премиум-изданий со скидками до -80%
Разработчик из Украины создал мобильную RPG для изучения английского — новые слова как механика выживания
Дети изучают азбуку Морзе, чтобы обойти ограничения на чаты в Roblox
Konami запустит "конвейер Silent Hill" с выпуском по игре каждый год
Игроки Baldur's Gate 3 скачали 350+ млн модов — в Larian составили собственный топ
Half-Life 3 выйдет весной 2026 года как лаунч-тайтл для Steam Machine, — инсайдер
CD Projekt RED: новая трилогия The Witcher выйдет в течение 6 лет
У Clair Obscur: Expedition 33 забрали звание "Игры года" из-за использования ИИ
С тем же юмором и жестокостью: сериал "Пацаны" анонсировал собственную видеоигру
Квентин Тарантино восстановил утраченный раздел из "Убить Билла" для Fortnite
Naughty Dog с осени ввела 7-недельный кранч для разработчиков Intergalactic, чтобы демо было готово в декабре
Лучше, чем в Черную пятницу: PS Store запустил финальную распродажу года со скидками до -90%
Запрещенная в Steam и EGS игра ужасов Horses стала бестселлером в GOG — с почти идеальным рейтингом
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
Это не Леон: GameStop "засветил" второго игрового персонажа Resident Evil Requiem
Так родился Skyrim: найдены оригинальные заметки "отца Elder Scrolls" из кампаний D&D
Энтузиаст создал игры для BIOS: UEFI выключит ПК, если не пройти
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить