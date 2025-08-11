Новости Игры 11.08.2025 comment views icon

Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft

Ubisoft ненароком рассказала о предстоящем сериале по мотивам франшизы Far Cry. Студия быстро удалила сообщение, но пользователи Reddit успели сохранить детали — и мы делимся ими.

По данным Ubisoft, сериал будет антологичной драмой: каждый сезон будет происходить в новом мире с новым актерским составом, сохраняя фирменный формат Far Cry. Авторы будут следовать примеру оригинальной игры, где новая часть = новый сюжет.

Для воссоздания такого формата шоураннером станет Ноа Хоули («Фарго», «Чужой: Земля»). Если верить его опыту «Фарго», то шансы на неплохую адаптацию возрастают. Вместе с тем главным актером может стать Роб Макелгенни («В Филадельфии всегда солнечно»). Также продюсерами выступят Макелгенни, Хоули и Джеки Коэн (More Better Productions), Майкл Гарсия (26Keys Productions), Ник Френкель (3Arts Entertainment). А со стороны Ubisoft — Жерар Гиймо, Маргарет Бойкин и Остин Дилл.

Последняя Far Cry 6 вышла 7 октября 2021 года, но так и не выиграла GOTY. Ее даже критиковали за цену, которая была дешевле, если брать комплект отдельно. Да и геймплей немало, кто не взлюбил. До сих пор лучшей остается Far Cry 3 во главе с харизматичным антагонистом Ваасом Монтенегро. Поэтому интересно, сохранят ли они для сериала дикую атмосферу этой части или попытаются сделать совершенно новый сеттинг.

Но отмечаем, что сейчас ничего официально не подтверждено, несмотря на сообщение Ubisoft. Хотя шансы все равно высоки. Информация совпадает с планами Ubisoft расширять три ключевые франшизы — Assassin’s Creed, Rainbow Six и Far Cry. Об этом свидетельствует новая дочерняя компания во главе с китайской Tencent и сыном босса студии. После ее появления стало понятно, что внутри игр произойдут изменения, в частности цензура. Например, в Far Cry 4 нас лишили обнаженных женщин и мужчин

Как результат, акции Ubisoft упали до рекордно низкого уровня. Иногда студия не признает проблемы со своей стороны, например, в плохих продажах Star Wars Outlaws она обвинила «Звездные войны». Поэтому она хочет запустить новое бизнес-подразделение с участием внешних инвесторов, которое может быть оценено дороже основной компании

Источник: Eurogamer

