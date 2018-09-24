Дроп-тесты SquareTrade показывают, что «самые прочные» стеклянные смартфоны iPhone Xs и Xs Max на самом деле очень хрупкие и их лучше не ронять

Как известно, в минувшую пятницу, 21 сентября, в первых 30 с лишним странах начались продажи новеньких смартфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max. Уже сейчас в сети можно найти немало обзоров, распаковок, а также разного рода тестов. Очевидно, что это только начало, в общем, как говорят, астрологи объявили неделю iPhone Xs. Пока специалисты iFixit оценивали ремонтопригодность новинок и топили их в пиве, а JerryRigEverything царапал, поджигал и пытался согнуть огромный iPhone Xs Max, страховая компания SquareTrade провела свое исследование, чтобы установить, насколько заявление Apple о том, что ее новые смартфоны являются самыми прочными среди «стеклянных» моделей, соответствует действительности.

Специалисты SquareTrade провели несколько своих стандартных дроп-тестов, проверили защиту от воды и оценили прочность новинок в целом. Сразу перейдем к самому интересному – тестам на падение.

Итак, стоило специалистам SquareTrade единожды уронить iPhone Xs на твердую бетонную поверхность с высоты 1,8 м, как стекло, прикрывающее тыльную часть корпуса устройства, полностью растрескалось. Затем SquareTrade повторили тест с моделью iPhone Xs Max и результат, ожидаемо, оказался такой же.

Стальной каркас должен защищать iPhone Xs и iPhone Xs Max от повреждений при боковых падениях, но результаты тестов SquareTrade особо не обнадеживают. В результате падений на одну из боковых граней смартфоны тоже получают серьезные повреждения. Ну а падения на экран приводят к тому, что в некоторых случаях разбивается не только защитное стекло, но и сам дисплей.

После 60-секундной «стирки» во вращающемся барабане обе модели полностью покрылись многочисленными трещинами, сколами и в итоге у них начали отваливаться стекла. В тесте на изгиб с приложением тестовым прессом давления, равного 113 кг, экран iPhone Xs треснул и вышел из строя.

В итоге iPhone Xs и iPhone Xs Max получили в рейтинге SquareTrade, характеризующем риск повреждения устройства при физическом воздействии, 86 и 70 баллов соответственно. То есть, для iPhone Xs риск «очень велик», а для iPhone Xs Max – «средний».

Да, дроп-тесты SquareTrade нельзя считать показательными на 100% с точки зрения практического применения – чаще всего смартфоны падают с гораздо меньшей высоты. Впрочем, маловероятно, что при падении, скажем, с метра, они бы не получили никаких повреждений. Все же, стекло у iPhone Xs и iPhone Xs Max по прочности, если верить JerryRigEverything, такое же, как у всех. В целом эти тесты могут служить лишним напоминанием для покупателя, что лучше смартфоны не ронять. Поскольку, как мы уже выяснили, ремонт с заменой дисплея или защитного стекла для iPhone Xs и iPhone Xs Max будет стоить очень дорого. Собственно, SquareTrade – это страховая компания, так что очевидно какие цели она преследует, делая такие тесты.

Источник: SquareTrade