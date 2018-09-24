«На отлично»: смартфон iPhone Xs Max прошел испытания блогера JerryRigEverything

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Видеоблогер Зак Нельсон, более известный под псевдонимом JerryRigEverything, добрался до новенького смартфона iPhone Xs Max, чтобы подвергнуть его стандартному набору своих жестких тестов на прочность. Забегая вперед, переломить самый крупный из смартфонов купертиновцев пополам, как модель iPhone 6 три года назад, энтузиасту не удалось. Новинка с честью выдержала все испытания.

Все как всегда – по итогам издевательств энтузиаст записал соответствующее видео и опубликовал его на своем канале в YouTube.

Используемое в оформлении корпуса iPhone Xs Max «самое прочное стекло», как его описывала Apple на презентации, оказалось вполне обычным и, как и у любого другого современного флагманского смартфона, царапается только материалом с твердостью не менее 6 по шкале Мооса. Стальная рамка аппарата, судя по тесту, вполне способна без последствий пережить соседство в кармане с ключами и монетами.

А вот «сапфировое» защитное покрытие камеры подвело. Энтузиаст назвал сапфир, который прикрывает объективы основой камеры смартфона, «не чистым». По его словам, «чистая» сапфировая защита швейцарских часов имеет гораздо более высокую стойкость к царапинам, а покрытие, которое используется для защиты камеры iPhone Xs Max, не прочнее обычного защитного стекла, прикрывающего камеры многих флагманов на базе Android.

В абсолютно бесполезном с практической точки зрения тесте на нагрев зажигалкой экран iPhone Xs Max показал результат на уровне прошлогоднего Samsung Galaxy S8, выдержав около минуты.

Что касается теста на изгиб, мы уже все сказали в самом начале. Ни сломать, ни даже согнуть смартфон iPhone Xs Max руками, приложив обычное усилие, не выйдет. Вот только это достоинство меркнет на фоне того, сколько придется заплатить за замену разбитого в результате случайного падения заднего стекла при отсутствии расширенной гарантии AppleCare+.

Источник: JerryRigEverything