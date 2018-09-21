iFixit: iPhone Xs и Xs Max получили батарею с вырезом и собственный чип управления питанием

Эксперты из iFixit получили в своё распоряжение новые смартфоны Apple iPhone Xs и iPhone Xs Max и традиционно разобрали их на компоненты, чтобы исследовать внутреннюю структуру и особенности конструкции.

В то время как iPhone Xs и iPhone Xs Max имеют улучшенную защиту от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68, специалисты iFixit не смогли найти никаких очевидных доказательств повышенной гидроизоляции. Прокладка для SIM-слота и другие уплотнения выглядят, примерно, как и раньше. Специализирующийся на ремонте голландский сайт FixjeiPhone обнаружил, что iPhone Xs было немного труднее открыть.

После удаления дисплеев эксперты iFixit обнаружил несколько отличий между iPhone Xs и iPhone Xs Max, включая иной размер Taptic Engine и расширенную материнскую плату, а один из разъёмов дисплея перемещен в нижнюю часть. Похоже, iPhone Xs Max также имеет чуть более громкий динамик для телефонных звонков.

В процессе разборки обнаружилось, что iPhone Xs имеет новую одноячеечную L-образную батарею, в то время как батарея iPhone Xs Max имеет две ячейками. Батареи iPhone Xs и iPhone Xs Max имеют емкость 2658 мАч при 3,81 В и 3174 мАч при 3,80 В, соответственно. Так как L-образная батарея имеет 6 граней, а не 4 как у прямоугольной версии, Apple сделала небольшие вырезы для внутренних углов аккумуляторов для предотвращения чрезмерного напряжения от теплового расширения.

На материнской плате iPhone Xs Max обнаружен новый чип управления питанием под брендом Apple (выделен зелёной рамкой на изображении). Ранее высказывались предположения, что Apple может начать использовать свои собственные чипы управления питанием как минимум в некоторых смартфонах iPhone модельного ряда 2018 года. Это делается для снижения зависимости от стороннего поставщика таких чипов – компании Dialog Semiconductor. Теперь эти предположения получили подтверждение. Однако не уточняется, чьи LTE модемы гигабитного класса применяются в новых iPhone – Intel или Qualcomm.

В процессе разборки было подтверждено, что смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max получили более крупный сенсор в широкоугольной камере. Его размеры увеличились на 32% по сравнению с предшественником. При неизменном разрешении это говорит о наличии более крупных пикселей, которые должны улучшить захват изображения в условиях слабой освещённости.

Разобрав устройства на отдельные компоненты, эксперты iFixit присвоили новым смартфонам Apple iPhone Xs и iPhone Xs Max рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель поддается ремонту, но назвать эту процедуру лёгкой не получается. Отмечается, что при разработке внутреннего дизайна в приоритете были возможные замены дисплея и батареи. Вместе с тем, общий стеклянный дизайн означает, что при появлении трещины на задней панели потребуется менять весь корпус.

Источник: macrumors