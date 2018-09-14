Замена заднего стекла для iPhone Xs Max стоит, как новый iPhone 8

Вчера стало известно, когда и почем можно будет купить новые iPhone Xs, Xs Max и Xr в Украине. Но многим наверняка будет не менее интересно узнать, во сколько обойдется ремонт устройств в авторизированном сервисном центре, если возникнет необходимость заменить, к примеру, аккумулятор или экран. Получить эту информацию позволяет страничка «Ремонт и обслуживание iPhone» на официальном сайте компании. Сразу оговорим, что пока есть информация только по старшим моделям iPhone Xs и Xs Max, а младшая Xr пока отсутствует.

Начнем с аккумулятора, замена которого по гарантии либо расширенной гарантии AppleCare+ не будет стоить ровным счетом ничего. Если же такая необходимость возникнет уже после окончания гарантийного срока, то придется выложить $70 вне зависимости от модели.

Заменить поврежденный экран при наличии сервисного плана AppleCare+ будет стоить $30, без гарантии — $280 для iPhone Xs и $330 — для iPhone Xs Max. Но это далеко не самое дорогое удовольствие.

Все остальные негарантийные случаи ремонта, включая внешние физические повреждения, для iPhone Xs стоят $550, а для iPhone Xs Max и вовсе $600. Проще говоря, именно такую сумму придется отстегнуть для замены заднего стекла. То есть, замена разбитого стекла для iPhone Xs Max равноценна покупке нового iPhone 8, который стоит как раз $600.

С планом AppleCare+ устранение разного рода повреждений, относящихся к категории Other damage, обойдется всего в $100, так что при возможности явно лучше приобрести расширенную гарантию AppleCare+, которая стоит прежние $200. Но тут стоит учитывать, что Apple может в «определенных случаях» отказывать в гарантийной замене заднего стекла даже при наличии AppleCare+.

Источник: Apple