Дубилет: все основные госучреждения уже подключены к сервису проверки электронных квитанций check.gov.ua

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В конце прошлого года состоялся запуск check.gov.ua — онлайн-сервиса проверки достоверности электронных квитанций; того самого, что избавит украинцев от необходимости предъявлять бумажных квитанции об уплате тех или иных государственных услуг. И вот сегодня автор инициативы министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сделал важный анонс, касающийся этого сервиса — все основные государственные органы теперь подключены к сервису и больше не должны требовать бумажные квитанции.

Говоря конкретнее, на сегодняшний день к check.gov.ua подключены следующие госструктуры:

Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).

Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).

ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.).

ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).

Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

Это означает, что требовать бумажные квитанции с мокрыми печатями в качестве подтверждения оплаты и обязательного условия получения услуги вышеперечисленные структуры больше не вправе. Для подтверждения факта оплаты клиенту достаточно предоставить госслужащему для проверки номер квитанции, который можно узнать в мобильном приложении своего банка. Учитывая, что многие банки требуют за бумажные квитанции весьма существенные комиссии — это большой плюс.

Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. В случае получения отказа с жалобами можно обращаться на горячую линию 1545.

По словам Дубилета, сейчас к сервису Check присоединены уже три банка (ПриватБанк и monobank были подключены сразу, третий — А-банк), на очереди — еще 10 учреждений.

Источник: Дмитрий Дубилет