Новости Игры 29.01.2026 comment views icon

Дизайнера Fallout 3 едва не забрали в полицию, когда он "разведывал" локации для игры

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Дизайнера Fallout 3 ледь не забрали в поліцію, коли він "розвідував" локації для гри

Во время работы над Fallout 3 один из художников Bethesda стал слишком подозрительным для полиции. Для них он выглядел чудаком, который «рыскал» по улицам и фотографировал здания.


Дизайнера Эмиля Паглиаруло однажды остановили в центре Вашингтона, когда он собирал референсы для создания виртуальной версии столицы США. Разработчики часто выезжали на место, чтобы точнее воссоздать город, а часть команды как раз жила рядом. Но однажды это закончилось разговором с полицией.

Как вспоминает Паглиаруло, однажды он пошел фотографировать центр города. Тогда его остановила охрана с прямым вопросом: «Зачем ты это снимаешь?». Выяснилось в столице не очень рады людям, которые «рыщут» возле зданий, особенно с камерой.

Дизайнера Fallout 3 ледь не забрали в поліцію, коли він "розвідував" локації для гри
Fallout 3

Кроме этого эпизода, команда с теплом вспоминает работу над разрушенным Вашингтоном. Художник Иштван Пели говорит, что разрушать знакомые места в игре было «на самом деле очень весело». И то, что студия работала рядом с этими локациями, только упрощало поиск референсов.

«Это щекотало какую-то часть мозга, где просто приятно взрывать вещи», — делится он.

Отдельно Паглиаруло вспомнил маркетинговую кампанию Fallout 3. Тогда Bethesda разместила в метро стенды с изображением разрушенного Вашингтона. Это вызвало путаницу среди пассажиров, а в некоторых случаях даже новостные каналы брали комментарии у прохожих. Вспоминая те события Иштван Пели признается, что сейчас удивляется, как им вообще позволили такое сделать.


Недавно Тодд Говард намекнул на ремастер Fallout 3. Инсайдеры давно говорили, что Bethesda работает над несколькими новыми играми Fallout, среди которых есть «та самая». СМИ предполагали, что это может быть Fallout: New Vegas, однако четкого ответа нет. Единственное понятно, что впереди точно будет перезапуск одной из частей.

Источник: Games Radar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Half-Life 3 выйдет весной 2026 года как лаунч-тайтл для Steam Machine, — инсайдер
Клиент Steam стал полностью 64-битным
Вместо улитки — Тодд Говард: моддер Fallout 4 заставил босса Bethesda убивать игроков
В Epic Games Store бесплатно отдают "средневековую GTA"
Игрок в Arc Raiders из Одессы пропустил ивент из-за российского обстрела, и попросил персональный доступ — его поддержали миллионы людей
В PS Plus добавили бесплатное 2-часовое демо Clair Obscur: Expedition 33
"Не люблю людей, которые портят чужие творения": Свен Винке хочет создать новый Metacritic для оценки обозревателей видеоигр
Крысы, играющие в Doom, научились стрелять — эксперимент возродился спустя четыре года
В PS Store стартовала Новогодняя распродажа — Forza Horizon 5, Warhammer и другие со скидками до 90%
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
Сервис HowLongToBeat назвал игру, которую чаще всего проходили до конца в 2025 году
Хороший, плохой, злой Геральт: мод Online для The Witcher 3 позволяет пройти игру с друзьями
Unreal Engine 5.7 идет в правильном направлении — тест показал на 25% лучшую производительность
Новые утечки GTA 6: управление двумя протагонистами, система отношений как в RDR2 и копы для NPC
Epic Games Store бесплатно отдает готическую метроидванию от создателя Castlevania
Какой ты игрок? Steam запустил персональные итоги 2025 года
Дождались: Far Cry 3 добавляет поддержку 60 FPS на консолях с 21 января
CD Projekt запустила в GOG ежемесячную подписку за $5 для фанов старых игр
Второй сезон "Фоллаут" удвоил популярность игр Bethesda в Steam
Disciples: Domination выйдет через месяц — игра больше напоминает "Героев"
В Steam стартовала большая Зимняя распродажа — Frostpunk, Divinity и сотни других со скидками 90%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить