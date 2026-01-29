Дизайнера Fallout 3 едва не забрали в полицию, когда он "разведывал" локации для игры

Во время работы над Fallout 3 один из художников Bethesda стал слишком подозрительным для полиции. Для них он выглядел чудаком, который «рыскал» по улицам и фотографировал здания.





Дизайнера Эмиля Паглиаруло однажды остановили в центре Вашингтона, когда он собирал референсы для создания виртуальной версии столицы США. Разработчики часто выезжали на место, чтобы точнее воссоздать город, а часть команды как раз жила рядом. Но однажды это закончилось разговором с полицией.

Как вспоминает Паглиаруло, однажды он пошел фотографировать центр города. Тогда его остановила охрана с прямым вопросом: «Зачем ты это снимаешь?». Выяснилось в столице не очень рады людям, которые «рыщут» возле зданий, особенно с камерой.

Кроме этого эпизода, команда с теплом вспоминает работу над разрушенным Вашингтоном. Художник Иштван Пели говорит, что разрушать знакомые места в игре было «на самом деле очень весело». И то, что студия работала рядом с этими локациями, только упрощало поиск референсов.

«Это щекотало какую-то часть мозга, где просто приятно взрывать вещи», — делится он.

Отдельно Паглиаруло вспомнил маркетинговую кампанию Fallout 3. Тогда Bethesda разместила в метро стенды с изображением разрушенного Вашингтона. Это вызвало путаницу среди пассажиров, а в некоторых случаях даже новостные каналы брали комментарии у прохожих. Вспоминая те события Иштван Пели признается, что сейчас удивляется, как им вообще позволили такое сделать.





Недавно Тодд Говард намекнул на ремастер Fallout 3. Инсайдеры давно говорили, что Bethesda работает над несколькими новыми играми Fallout, среди которых есть «та самая». СМИ предполагали, что это может быть Fallout: New Vegas, однако четкого ответа нет. Единственное понятно, что впереди точно будет перезапуск одной из частей.

Источник: Games Radar