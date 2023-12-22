Новости Кино 22.12.2023 в 12:29 comment views icon

Джеймс Ван работает над экранизацией хоррор-рассказа «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта

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Катерина Даньшина

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Режиссер «Пилы» и «Астрала» называет будущую экранизацию «проектом мечты» и говорит, что работал над ним в «фоновом режиме» 5 лет.

Фильм «Зов Ктулху» будет основываться на одноименном мистическом рассказе Говарда Ф. Лавкрафта, изданном в 1928 году. История представляется в виде заметок жителя Бостона Фрэнсиса Терстона, занимавшегося расследованиями, связанными с культом божества Ктулху. Рассказ является одним из самых известных и влиятельных произведений Лавкрафта, в честь персонажа которого названа общая мифология «Мифы Ктулху», созданная самим писателем и его последователями.

Будущий фильм Вана также адаптируют как видеоигру — наряду с другими, еще не выпущенными фильмами, например «Гарфилд» с Крисом Праттом и «Memory Lost in Space», основанном на романе Тун Хуа.

Лавкрафта часто экранизировали в фильмах, начиная от классических лент 1960-х «Заколдованный замок» и «Умри, монстр, умри!» и ужасов 1980-х «Реаниматор» и «Извне», и завершая более современными «Цвет из иных миров» и «Suitable Flesh». Поскольку «Ктулху» — одна из самых популярных историй Лавкрафта, естественно, что ее экранизировали несколько раз, с момента выхода почти столетие назад.

В течение 1960-х годов «Зов Ктулху» адаптировали во многих комиксах, а затем и в настольную игру и даже как песню Metallica. На экране история впервые появилась в эпизоде мультсериала «Настоящие охотники за привидениями», а впоследствии в одноименном немом фильме 2005 года, который в настоящее время является единственной полноценной кинематографической адаптацией истории, хотя элементы рассказа были включены в «Девушку по вызову для Ктулху» 2014 года и «Под водой» 2020-го.

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