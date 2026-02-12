Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме Helldivers

Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации Helldivers. Сюжет официально не раскрывают, но это точно адаптация одноименного шутера.





В игре элитное подразделение солдат, известных как Helldivers, воюет с инопланетными существами, которые угрожают уничтожить вымышленную планету Суперземля. Первая часть вышла в 2015 году, а сиквел 2024-го существенно расширил масштаб истории. Helldivers 2 за первые четыре продался тиражом более 12 млн копий на PS5 и ПК. Впоследствии она появилась и на Xbox.

Режиссерское кресло возглавит Джастин Лин, которого чаще всего упоминают из-за франшизы «Форсаж». Сценарий пишет Гэри Доберман — автор «Аннабель». Джастин Лин ранее не был связан с играми. Однако его кандидатуру поддержал генеральный директор Arrowhead Game Studios Шамс Джорджани.

«Пусть Джастин Лин творит свою магию», — сказал Джорджани.

По данным The Hollywood Reporter, именно свежий взгляд режиссера без игрового бэкграунда помог ему получить проект. В частности из-за того, что он «стремится найти человечность в персонажах и вплести актуальные темы в историю».





Зато актер Джейсон Момоа не впервые адаптирует игры. Одним из его последних проектов стал «Minecraft: Фильм», который собрал более $950 млн в мире, и готовится к продолжению. Также он сыграет в предстоящем фильме «Уличный боец». Параллельно актер появится в «Супергёрл» в роли Лобо и в «Дюна 3» как Дункан Айдахо. Кто еще присоединится к касту пока не объявляли.

Над фильмом работают Sony Pictures вместе с PlayStation Productions, для которых Helldivers еще одно сотрудничество Uncharted 2022 года с Томом Холландом и Марком Уолбергом, который собрал $407 млн в мировом прокате. На телевидении они уже выпустили «Последние из нас» для HBO и «Покрученный металл» для Peacock. В работе также находятся экранизации Horizon, Days Gone, Ghost of Tsushima, Gravity Rush и сериал God of War.

Премьера Helldivers запланирована в кинотеатрах на 10 ноября 2027 года.

Источник: Variety