tradfi
Новости Кино 12.02.2026 comment views icon

Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме Helldivers

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Джейсон Момоа зіграє головну роль у фільмі Helldivers

Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации Helldivers. Сюжет официально не раскрывают, но это точно адаптация одноименного шутера.


В игре элитное подразделение солдат, известных как Helldivers, воюет с инопланетными существами, которые угрожают уничтожить вымышленную планету Суперземля. Первая часть вышла в 2015 году, а сиквел 2024-го существенно расширил масштаб истории. Helldivers 2 за первые четыре продался тиражом более 12 млн копий на PS5 и ПК. Впоследствии она появилась и на Xbox.

Режиссерское кресло возглавит Джастин Лин, которого чаще всего упоминают из-за франшизы «Форсаж». Сценарий пишет Гэри Доберман — автор «Аннабель». Джастин Лин ранее не был связан с играми. Однако его кандидатуру поддержал генеральный директор Arrowhead Game Studios Шамс Джорджани.

«Пусть Джастин Лин творит свою магию», — сказал Джорджани.

По данным The Hollywood Reporter, именно свежий взгляд режиссера без игрового бэкграунда помог ему получить проект. В частности из-за того, что он «стремится найти человечность в персонажах и вплести актуальные темы в историю».


Джейсон Момоа зіграє головну роль у фільмі Helldivers
Helldivers 2

Зато актер Джейсон Момоа не впервые адаптирует игры. Одним из его последних проектов стал «Minecraft: Фильм», который собрал более $950 млн в мире, и готовится к продолжению. Также он сыграет в предстоящем фильме «Уличный боец». Параллельно актер появится в «Супергёрл» в роли Лобо и в «Дюна 3» как Дункан Айдахо. Кто еще присоединится к касту пока не объявляли.

Над фильмом работают Sony Pictures вместе с PlayStation Productions, для которых Helldivers еще одно сотрудничество Uncharted 2022 года с Томом Холландом и Марком Уолбергом, который собрал $407 млн в мировом прокате. На телевидении они уже выпустили «Последние из нас» для HBO и «Покрученный металл» для Peacock. В работе также находятся экранизации Horizon, Days Gone, Ghost of Tsushima, Gravity Rush и сериал God of War.

Премьера Helldivers запланирована в кинотеатрах на 10 ноября 2027 года.

Максимус из сериала «Фоллаут» взял аскезу на игры Bethesda до последнего сезона

Спецпроекты
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку

Источник: Variety

Популярные новости

arrow left
arrow right
Квентин Тарантино принес "детский стул" на съемки "Приключений Клиффа Бута" и все время сидел с режиссером
"Аватар" стал первой трилогией в истории кино с кассой в $6 млрд
Первый за 10 лет фильм от режиссера "Пиратов Карибского моря" оценили в 88% на Rotten Tomatoes
Disney всех обманул: зрители "Аватар 3" требуют вернуть деньги за сеанс, потому что им не показали тизер "Мстителей"
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон назвал точку безубыточности "Аватаров", третий — не дотянул
Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал
Теперь официально: Marvel показала первый тизер "Мстители: Судный день"
"Зверополис 2" заработал $1 млрд за 17 дней проката
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
Официально: Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm после 14 лет работы со "Звездными войнами"
"Фильм столетия": в сеть слили пролог "Одиссеи" Нолана, критики — в восторге
Нашумевший триллер "Служанка" с 92% рейтинга вышел в онлайне: где смотреть в Украине?
На Megogo вышли все эпизоды "Приключений Дигимонов" 1999 года в украинской озвучке
Фильм о Крысах из "Ведьмака" оценил только один критик Rotten Tomatoes
Проснись, покойник: на Netflix вышел детектив "Достать ножи 3"
PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле
Энди Серкис показал трейлер мультфильма "Скотный двор" — милые свиньи, метеоризм и ничего от Джорджа Оруэлла
Росомаха становится пастухом: первые кадры комедии "Овцы-детективы" с Хью Джекманом
Новый тизер "Мстителей" показывает уничтоженную Школу мутантов, ярость Циклопа и давних соперников
Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
Как "Путь воды", но с огнем: "Аватар 3" оценили в 69% на Rotten Tomatoes — самый низкий рейтинг в серии
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить