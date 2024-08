Arrowhead наконец показала Джоэла — мастера игры Helldivers 2 с «экстрасенсорными» способностями (о, и его имя — это акроним)

После шести месяцев загадок Arrowhead наконец представила своего геймдизайнера в 90-секундном ролике.

В видео сотрудник студии заходит в комнату с надписью «Д.Ж.О.Е.Л.» (J.O.E.L.), игнорируя предупреждающие знаки на дверях. Камера фиксирует, как Джоэл наблюдает за миссией в Helldivers 2, управляет роботом для атаки на игроков и общается с сообществом в Discord. Кульминацией становится момент, когда Джоэл демонстрирует свои экстрасенсорные способности, отбрасывая камеру невидимой силой после того, как оператор случайно выдает свое присутствие.

Did one of our daring video team members just manage to capture some rare footage of the elusive J.O.E.L? 😳 pic.twitter.com/9rVEiMPCHX

— Arrowhead Game Studios (@ArrowheadGS) August 1, 2024