Новости Игры 02.08.2024 в 12:50 comment views icon

Arrowhead наконец показала Джоэла — мастера игры Helldivers 2 с «экстрасенсорными» способностями (о, и его имя — это акроним)

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Игорь Панченко

Автор новостей

Arrowhead наконец показала Джоэла — мастера игры Helldivers 2 с «экстрасенсорными» способностями (о, и его имя — это акроним)

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После шести месяцев загадок Arrowhead наконец представила своего геймдизайнера в 90-секундном ролике.

В видео сотрудник студии заходит в комнату с надписью «Д.Ж.О.Е.Л.» (J.O.E.L.), игнорируя предупреждающие знаки на дверях. Камера фиксирует, как Джоэл наблюдает за миссией в Helldivers 2, управляет роботом для атаки на игроков и общается с сообществом в Discord. Кульминацией становится момент, когда Джоэл демонстрирует свои экстрасенсорные способности, отбрасывая камеру невидимой силой после того, как оператор случайно выдает свое присутствие.

Ми уже писали, в Helldivers 2 Джоэл выполняет роль «мастера игры» (как в Dungeons and Dragons), управляя галактической войной. Он может вмешаться в ход любой битвы различными способами, например, отправить подкрепление Автоматонов в критический момент.

Helldivers 2 — это игра о космических штурмовиках (элитных Адских десантников), которые сражаются против инопланетных тараканов (жуков Терминидов) и кровожадных роботов Автоматонов. Она вышла 8 февраля одновременно на ПК и PS5. В ночь на 21 февраля проект достиг впечатляющей отметки в 457,6 тыс. одновременных игроков, войдя по этому показателю в топ 20 игр за всю историю Steam.

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Битвами в Helldivers 2 управляет реальный человек — разработчик Arrowhead по имени Джоэл

Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке?

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