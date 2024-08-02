Arrowhead наконец показала Джоэла — мастера игры Helldivers 2 с «экстрасенсорными» способностями (о, и его имя — это акроним)

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После шести месяцев загадок Arrowhead наконец представила своего геймдизайнера в 90-секундном ролике.

В видео сотрудник студии заходит в комнату с надписью «Д.Ж.О.Е.Л.» (J.O.E.L.), игнорируя предупреждающие знаки на дверях. Камера фиксирует, как Джоэл наблюдает за миссией в Helldivers 2, управляет роботом для атаки на игроков и общается с сообществом в Discord. Кульминацией становится момент, когда Джоэл демонстрирует свои экстрасенсорные способности, отбрасывая камеру невидимой силой после того, как оператор случайно выдает свое присутствие.

Did one of our daring video team members just manage to capture some rare footage of the elusive J.O.E.L? 😳 pic.twitter.com/9rVEiMPCHX — Arrowhead Game Studios (@ArrowheadGS) August 1, 2024

Ми уже писали, в Helldivers 2 Джоэл выполняет роль «мастера игры» (как в Dungeons and Dragons), управляя галактической войной. Он может вмешаться в ход любой битвы различными способами, например, отправить подкрепление Автоматонов в критический момент.

Helldivers 2 — это игра о космических штурмовиках (элитных Адских десантников), которые сражаются против инопланетных тараканов (жуков Терминидов) и кровожадных роботов Автоматонов. Она вышла 8 февраля одновременно на ПК и PS5. В ночь на 21 февраля проект достиг впечатляющей отметки в 457,6 тыс. одновременных игроков, войдя по этому показателю в топ 20 игр за всю историю Steam.

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Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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