Максимус из сериала "Фоллаут" взял аскезу на игры Bethesda до последнего сезона

Маргарита Юзяк

Максимус з серіалу "Фолаут" взяв аскезу на ігри Bethesda до останнього сезону

Актер Аарон Мотен, который играет Максимуса в сериале «Фоллаут» от Prime Video, сознательно отказался от игр Fallout вплоть до завершения шоу.


Он хочет, чтобы его Максимус не выглядел как отражение игрового персонажа или повторял знакомые образы из франшизы. По его словам, лучше создать собственный характер в рамках сериала «Фоллаут», а не опираться на механики или выбор игрока.

«Я геймер. Мне очень нравится делать паузу от просмотра сериалов и фильмов. Это для меня работа, и мне сложно выключить этот профессиональный режим, когда я становлюсь зрителем. Я не играл в Fallout, но смотрел трансляции на Twitch… наблюдал, как играют другие. Отчасти я даже запрещаю себе играть сейчас. Ведь наша задача — принести человечность в этих трех персонажей», — объясняет Аарон Мотен.

Аарон Мотен (Максимус) из сериала «Фоллаут»

Интересно, что из трех главных героев лишь Гуль в исполнении Уолтона Хоггинса уже появился в игровой вселенной в дополнении Burning Springs для Fallout 76. Максимус лишь кратко упоминался в мобильной Fallout Shelter. Люси Маклин, которую играет Элла Пернелл, вообще не появлялась в основных играх серии.

Позиция Мотена частично перекликается с подходом Гоггинса. В декабре он сказал: «Я не буду играть в игры. Мне это не интересно». И объяснил это тем, что имеет собственное видение на этот мир, а не считает себя просто отражением игрового персонажа. Однако считает, что многое узнал об игре от своего 13-летнего сына.


Подходы у актеров разные, но результат один — «Фоллаут» получил два успешных сезона, а Prime Video продлил его на третий и начнет снимать его досрочно. Даты премьеры новых эпизодов пока нет.

Источник: Game Spot, Games Radar, Fandom Wire

