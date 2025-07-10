«Покрученный металл» вернется на Peacock 31 июля — трейлер 2-го сезона с Акселем, Калипсо и турниром

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Уже совсем скоро выйдет 2-й сезон сериала «Поплавлений метал» / Twisted Metal — в честь чего Peacock показал трейлер, в котором наконец-то виден турнир смерти.

Во втором сезоне сериала, основанном на культовой серии видеоигр о боевых машинах, наконец-то дойдут до главного — турнира смерти, организованного Калипсо. Именно эта часть больше всего связана с игровым оригиналом, и трейлер намекает: будет и безумие, и взрывы, и откровенное мясо.

Сюжет продолжит события финала 1 сезона. Джон Доу (Энтони Маки) теперь участвует в соревновании, которое организовывает Калипсо (Энтони Карриган) — демоническая сущность, способная выполнить любое желание победителя. Но, как и в игре, обычно это желание оборачивается против того, кто его озвучил и с долей жесткой иронии.

Тем временем Квайт (Стефани Беатрис) попала в руки загадочной группы женщин в масках, которую возглавляет ее сестра — Кукла (Тиана Окойе). Очевидно, сюжет снова будет развиваться параллельными линиями с кучей абсурда, юмора и драк на колесах. Также трейлер показал нового персонажа — Акселя (Майкл Джеймс Шоу). Он человек, который буквально превращается в свое авто. Также возвращается Сладкий Зуб в исполнении Джо Синоа с голосом Уилла Арнетта — он как всегда неудержим. В сценах боев — классика: стрельба, ближний бой, кровь, безумие, массивные взрывы.

Премьера стартует 31 июля 2025 года, сразу с тремя эпизодами. Новые серии будут выходить каждый четверг до 28 августа. «Поплавлений метал» создали Ретт Риз и Пол Верник, шоураннер — Майкл Джонатан Смит. Первый сезон был комедийно-безбашенным роуд-трипом; второй повышает ставки, вплетая больше элементов оригинальной игры.

Источник: SlashFilm