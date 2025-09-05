Ветеран гейм-индустрии: GTA 6 — это первая "АААААА-игра"

Мы дошли до точки, когда GTA 6 открывает портал в ад — будущий хит Rockstar назвали первой игрой класса «АААААА».

Соучредитель Devolver Digital Найджел Лоури говорил о масштабности будущей Grand Theft Auto. Комментируя размер игры и детализацию, который нам обещают по крайней мере последний год, он использовал именно такое сравнение.

«Ну смотри, есть игры уровня AAA, а есть еще AAAA — и я бы сказал, что Grand Theft Auto уже почти AAAAA. Она просто больше всего остального: и по масштабу, и по влиянию на культуру, и по тому вниманию, которое привлекает», — говорит Найджел Лоури.

К счастью сооснователя Devolver Digital он не первый придумал фестиваль буквы «А». Ранее Ubisoft называла Skull & Bones, из-за чего игроки тогда шутили и делали мемы. Даже CD Projekt RED смеялась, что их игра не планирует отставать от уровня АААААА.

Издатель Devolver Digital думает, откладывать ли собственные релизы, чтобы избежать конкуренции с GTA 6. Просто для ремарки: они издавали такие игры, как Hotline Miami, Cult of the Lamb, Death’s Door и другие, а впереди — Baby Steps. Это лишь часть проектов — у Devolver более 130 игр. Собственно сейчас Лоури говорит, что GTA 6 «ослепляет» другие игры, хотя пошутил, что рискнет выпустить свой проект в тот же день релиза.

Сейчас пример Baby Steps показал, что Devolver все-таки переносит даты, если видит риски Игру отложили из-за совпадения с Silksong. И хотя решение вызвало вопросы, Лоури объяснил, что не хотел рисковать будущим команды, которая потратила пять лет на проект. Не секрет, что GTA 6 повлияла на графики релизов всей индустрии, поэтому опасения реальны. Некоторые уже успели изменить даты релизов, другие еще думают — и очень боятся, что GTA 6 могут задержать еще раз. А вот Хидео Кодзима обрадовался, потому что его Death Stranding 2 наоборот имеет больше шансов на успех в этом году, как и Kingdom Come Deliverence 2 ближе к званию «Игры года».

Аналитики прогнозируют, что GTA 6 станет гигантом даже на фоне предшественницы. Ожидается, что за первый год она продаст 40 миллионов копий и принесет $3 млрд дохода, когда разработка стоила от $1 млрд до $2 млрд. Только на один океан, по слухам, потратили $300 млн. А в одном из трейлеров, созданном на 50% из геймплея, даже в бутылках пива были видны пузырьки. Такой подход серьезный вызов индустрии и большие ставки, ведь GTA 5 разошлась тиражом более 215 млн.

Источник: IGN