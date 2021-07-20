Джо Байден: «Facebook не убивает людей», но дезинформация причиняет вред

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Президент США Джо Байден заявил, что дезинформация о вакцинах в Facebook вредит людям. Эта риторика немного мягче его заявлений, сделанных на прошлой неделе. На прошлой неделе он заявил журналистам, что такие платформы, как Facebook, «убивают людей», позволяя распространяться дезинформацию.

«Facebook не убивает людей, эти 12 человек распространяют там дезинформацию», — сказал президент, цитируя отчёт администрации о дезинформации о вакцинах от коронавируса в интернете. «Это то, что я имел в виду».

Президент США добавил, он надеется, что Facebook предпримет действия для борьбы с дезинформацией, особенно с «возмутительной дезинформацией о вакцинации».

На прошлой неделе Белый дом усилил борьбу с распространением информации против вакцин. Он напрямую связывает публикации в социальных сетях, таких как Facebook, с растущим количеством случаев коронавируса. На прошлой неделе, отвечая на вопрос о роли социальных сетей, Байден сказал журналистам:

«Они убивают людей… единственная пандемия, которая у нас есть, — это среди непривитых, и они убивают людей».

Это заявление было широко воспринято как критика Facebook. На прошлой неделе компанию также раскритиковала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В свою очередь представитель Facebook заявил, что компания не будет отвлекаться на «обвинения, не подкреплённые фактами». Он добавил:

«Факты показывают, что Facebook помогает спасать жизни».

По данным The New York Times, напряжённость между Белым домом и Facebook нарастает уже несколько месяцев. Представители администрации представили Facebook данные CrowdTangle, свидетельствующие о росте дезинформации о вакцинах на платформе. Однако Facebook отказывается делиться какими-либо своими данными с администрацией.

Пока неизвестно, предпримет ли Белый дом более прямые меры воздействия, чтобы повлиять на модерацию соответствующих публикаций в Facebook. На вопрос, будет ли он привлекать Facebook к прямой ответственности, Байден сказал следующее:

«Я не пытаюсь привлекать людей к ответственности. Я пытаюсь заставить людей смотреть на себя в зеркало. Подумайте о том, что дезинформация распространяется в отношении вашего сына, вашей дочери, вашего родственника, кого-то, кого вы любите. Это все, о чём я прошу».

Напомним, соцсеть Facebook не первый раз обвиняется в способствовании распространению дезинформации. В начале этого года Facebook, Google и Twitter вызвали на слушания Конгресса США, посвящённые вопросам дезинформации.

Источник: The Verge