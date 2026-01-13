Новости Кино 13.01.2026 comment views icon

Джордж Р. Р. Мартин передал сценаристам "Рыцаря семи королевств" наброски 12 новых историй о Дунке и Эгге

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Джордж Р. Р. Мартін передав сценаристам "Лицаря сімох королівств" начерки 12 нових історій про Дунка та Егга

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин имеет четкие планы относительно десятка новых историй о Дунке и Эгге в дополнение к трем опубликованным на сегодня новеллам, которые экранизируют в сериале «Рыцарь семи королевств».

Шоураннер «Рыцаря семи королевств» Айра Паркер в интервью The National рассказал, что Мартин во время разработки сериала передал ему около «10-12 набросков» новых историй о Дунке и Эгге.

«Он поделился со мной еще примерно 10-12 небольшими набросками для новелл, которые рассказывают обо всей жизни Дунка и Эгга», рассказывает Паркер.

Первый сезон «Рыцаря семи королевств» стартует в этом месяце, второй — в разработке. Однако, если следовать словам Паркера, создатели рассчитывают на долгосрочный нарратив. В настоящее время HBO использует подход «одна новелла на сезон», тогда как наброски Мартина дают сериалу потенциал длиться так же долго (или еще дольше?), как и «Игра престолов», что закончилась на восьмом сезоне. Тем временем «Дом дракона» продлится четыре сезона, третий ожидается к релизу в начале лета.

«Сейчас мы сосредоточены на первом сезоне и будем смотреть, как мир на него отреагирует. В разработке два», — говорит Паркер. «Надеюсь, реакция будет хорошей и мы сможем продолжить… Люблю описывать этот мир, история — замечательная».

Сам Мартин в своем «неблоге» писал о намерении создать целую серию новелл о Дунке и Эгге.

«Я всегда намеревался написать целую серию новелл о Дунке и Эгге, описывая всю их жизнь. В разных интервью я мог упоминать 7 новелл, или 10 -12, но ни один из планов не был окончательным».

По словам Мартина, он возьмется за четвертую новеллу о Дунке и Эгге после выпуска многострадальных «Ветров зимы». Что ж, у шоураннеров будет более чем достаточно времени для подготовки или завершения истории «Рыцаря» самостоятельно.

Джордж Р. Р. Мартін передав сценаристам "Лицаря сімох королівств" начерки 12 нових історій про Дунка та Егга

Первый сезон «Рыцаря семи королевств» экранизирует новеллу «Пограничный рыцарь» 1998 года, где в центре сюжета находится персонаж Дунк (Питер Клеффи). После смерти своего хозяина сэра Арлана из Пеннитри (Дэнни Уэбб) он решает стать рыцарем, чтобы заработать немного денег, а компанию ему составляет маленький лысый мальчик по имени Эгг (Декстер Сол Анселл). Одно из главных событий истории — турнир в Эшфорд-Медоу, где дуэт встретит нескольких Таргариенов, предка Лионеля Баратеона и кукольницу Танселл.

Джордж Р. Р. Мартін передав сценаристам "Лицаря сімох королівств" начерки 12 нових історій про Дунка та Егга

События разворачиваются примерно за 100 лет до событий «Игры престолов». Несмотря на то, что Мартин не упоминается как сценарист ни в одном отдельном эпизоде первого сезона, Паркер описывает свои рабочие отношения с автором как чрезвычайно тесные. Сценарии отправлялись ему напрямую, а отзывы принимали форму вопросов и обсуждений, а не указаний.

«Это было одно из самых полезных творческих партнерств за всю мою карьеру», — говорит Паркер, который ранее заявлял, что делал первый сезон «только для Джорджа Мартина». «Очень рано — скорее всего во время моей первой встречи с ним — я сказал Джорджу, что не собираюсь добавлять в шоу ничего, чего он не захочет. Из-за этого никогда не возникало вопросов относительно его и моей версий. Мы просто создавали общую».

Паркер добавил, что все черновики в первую очередь отправлял Мартину, а затем жене, которая была «немного мягче в оценках».

«Мы созванивались и все обсуждали», — рассказывает Паркер. «Он спрашивал, почему мы сделали что-то, а я объяснял. Это было действительно очень продуктивное общение».

В Украине сериал «Рыцарь семи королевств» будет транслироваться с 19 января на HBO и Megogo, ожидается украинская озвучка. Первый сезон будет состоять из 6 эпизодов, которые будут выходить по одному еженедельно.

