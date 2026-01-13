Джордж Р. Р. Мартин передал сценаристам "Рыцаря семи королевств" наброски 12 новых историй о Дунке и Эгге

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин имеет четкие планы относительно десятка новых историй о Дунке и Эгге в дополнение к трем опубликованным на сегодня новеллам, которые экранизируют в сериале «Рыцарь семи королевств».

Шоураннер «Рыцаря семи королевств» Айра Паркер в интервью The National рассказал, что Мартин во время разработки сериала передал ему около «10-12 набросков» новых историй о Дунке и Эгге.

«Он поделился со мной еще примерно 10-12 небольшими набросками для новелл, которые рассказывают обо всей жизни Дунка и Эгга», — рассказывает Паркер.

Первый сезон «Рыцаря семи королевств» стартует в этом месяце, второй — в разработке. Однако, если следовать словам Паркера, создатели рассчитывают на долгосрочный нарратив. В настоящее время HBO использует подход «одна новелла на сезон», тогда как наброски Мартина дают сериалу потенциал длиться так же долго (или еще дольше?), как и «Игра престолов», что закончилась на восьмом сезоне. Тем временем «Дом дракона» продлится четыре сезона, третий ожидается к релизу в начале лета.

«Сейчас мы сосредоточены на первом сезоне и будем смотреть, как мир на него отреагирует. В разработке два», — говорит Паркер. «Надеюсь, реакция будет хорошей и мы сможем продолжить… Люблю описывать этот мир, история — замечательная».

Сам Мартин в своем «неблоге» писал о намерении создать целую серию новелл о Дунке и Эгге.

«Я всегда намеревался написать целую серию новелл о Дунке и Эгге, описывая всю их жизнь. В разных интервью я мог упоминать 7 новелл, или 10 -12, но ни один из планов не был окончательным».

По словам Мартина, он возьмется за четвертую новеллу о Дунке и Эгге после выпуска многострадальных «Ветров зимы». Что ж, у шоураннеров будет более чем достаточно времени для подготовки или завершения истории «Рыцаря» самостоятельно.

Первый сезон «Рыцаря семи королевств» экранизирует новеллу «Пограничный рыцарь» 1998 года, где в центре сюжета находится персонаж Дунк (Питер Клеффи). После смерти своего хозяина сэра Арлана из Пеннитри (Дэнни Уэбб) он решает стать рыцарем, чтобы заработать немного денег, а компанию ему составляет маленький лысый мальчик по имени Эгг (Декстер Сол Анселл). Одно из главных событий истории — турнир в Эшфорд-Медоу, где дуэт встретит нескольких Таргариенов, предка Лионеля Баратеона и кукольницу Танселл.

События разворачиваются примерно за 100 лет до событий «Игры престолов». Несмотря на то, что Мартин не упоминается как сценарист ни в одном отдельном эпизоде первого сезона, Паркер описывает свои рабочие отношения с автором как чрезвычайно тесные. Сценарии отправлялись ему напрямую, а отзывы принимали форму вопросов и обсуждений, а не указаний.

«Это было одно из самых полезных творческих партнерств за всю мою карьеру», — говорит Паркер, который ранее заявлял, что делал первый сезон «только для Джорджа Мартина». «Очень рано — скорее всего во время моей первой встречи с ним — я сказал Джорджу, что не собираюсь добавлять в шоу ничего, чего он не захочет. Из-за этого никогда не возникало вопросов относительно его и моей версий. Мы просто создавали общую».

Паркер добавил, что все черновики в первую очередь отправлял Мартину, а затем жене, которая была «немного мягче в оценках».

«Мы созванивались и все обсуждали», — рассказывает Паркер. «Он спрашивал, почему мы сделали что-то, а я объяснял. Это было действительно очень продуктивное общение».

В Украине сериал «Рыцарь семи королевств» будет транслироваться с 19 января на HBO и Megogo, ожидается украинская озвучка. Первый сезон будет состоять из 6 эпизодов, которые будут выходить по одному еженедельно.