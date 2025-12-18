Безупречные отдыхают: третий сезон "Дома дракона" покажет самые "крутые" войска "Игры престолов"

HBO Max показал видеоанонс сериалов на 2026 год, в котором появились кадры третьего сезона «Дома дракона». Самый интересный момент — армия, которую во вселенной «Игры престолов» считают одной из самых опасных.

В новости присутствуют спойлеры к финалу 1-го сезона «Дома дракона» и книжным событиям 3-го

Сериал «Игра Престолов» уже показывал дотракийцев и Безупречных, которых описывали как безжалостных врагов с Востока. Первые ведут себя как дикари, которым нравится убивать и грабить, а вторые — идеальные солдаты, которые никогда не поднимут бунт против приказа. Но «Дом дракона» делает ставку на Север — на Зимних Волков.

В конце первого сезона Рейнира отправила двух своих сыновей, чтобы те заручились поддержкой союзников и пополнили ее армию против «Зеленых». Младший Люцерис Веларион отправился в Штормовой предел для союза с Баратеонами, где его убил Эймонд Таргариен, а старший сын Джекейрис в Винтерфелл для сделки со Старками. Именно оттуда родом Зимние Волки, которые поддержали Рейниру и фракцию «Черных».

В конце второго сезона «Дома дракона» их коротко показали во время марша через замок Близнецы, после удачной сделки с Фреями. А в третьем они сыграют не последнюю роль.

Как и Безупречным, Зимним Волкам нечего терять. Это преимущественно взрослые жители Севера, часто уже седобородые дедушки. По давней традиции, когда зима становилась невыносимой, они оставляли свои дома, чтобы не быть обузой для семьи, и отправлялись навстречу чести, битве и смерти. Именно это отчаянность делает их особенно опасными: им нечего терять, а каждый бой они ощущают как последний.

В видеоанонсе HBO Max показано несколько сцен с Зимними Волками. Старые бородатые воины бросаются в атаку, часть из них падает под градом стрел. Название битвы не звучит, но сцены явно ведут к одному из самых кровавых событий «Танца Драконов» — битва за Тамблтон. Ожидается, что она станет самой масштабной в третьем сезоне и появится ближе к финалу. В ней будет участвовать значительное количество важных персонажей, а Зимние Волки покажут, почему Север когда-то считали силой, с которой лучше не шутить.

На фоне этого HBO уже подтвердил продолжение «Дома дракона» на четвертый сезон. Параллельно сериал «Рыцарь семи королевств» получил второй сезон еще до премьеры первого. Сам «Дом дракона» на сегодня имеет два сезона, а третий уже завершил съемки. Его события разворачиваются за 200 лет до «Игры Престолов», когда между Таргариенами началась кровавая война, которая в конце концов стала «первым звоночком» для падения величайшего дома Вестероса с их драконами.

В первом сезоне король Визерис назвал Рейниру наследницей Железного Трона, что стало нарушением тралиций и началом масштабного конфликта. Вторая жена короля Алисент Хайтауэр, которая когда-то была подругой Рейниры, возглавила фракцию «Зеленых» вместе с ее отцом Отто, начав ожесточенное противостояние за власть. В финале второго сезона Деймон возвращается к Рейнире, новые всадники драконов готовятся к удару по Королевской Гавани, а «Зеленые» погружаются в хаос из-за собственной «грызни».

Премьера третьего сезона «Дома дракона» запланирована на 2026 год, ориентировочно в начале лета. Актриса Оливия Кук (Алисент) обещает, что сезон начнется со «взрывных» событий. А еще покажет «важную вещь» из книг Джорджа Мартина, которую пропустила «Игра престолов».

