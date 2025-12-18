Новости Кино 18.12.2025 comment views icon

Безупречные отдыхают: третий сезон "Дома дракона" покажет самые "крутые" войска "Игры престолов"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"

HBO Max показал видеоанонс сериалов на 2026 год, в котором появились кадры третьего сезона «Дома дракона». Самый интересный момент — армия, которую во вселенной «Игры престолов» считают одной из самых опасных.

В новости присутствуют спойлеры к финалу 1-го сезона «Дома дракона» и книжным событиям 3-го

Сериал «Игра Престолов» уже показывал дотракийцев и Безупречных, которых описывали как безжалостных врагов с Востока. Первые ведут себя как дикари, которым нравится убивать и грабить, а вторые — идеальные солдаты, которые никогда не поднимут бунт против приказа. Но «Дом дракона» делает ставку на Север — на Зимних Волков.

В конце первого сезона Рейнира отправила двух своих сыновей, чтобы те заручились поддержкой союзников и пополнили ее армию против «Зеленых». Младший Люцерис Веларион отправился в Штормовой предел для союза с Баратеонами, где его убил Эймонд Таргариен, а старший сын Джекейрис в Винтерфелл для сделки со Старками. Именно оттуда родом Зимние Волки, которые поддержали Рейниру и фракцию «Черных».

Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
Джекейрис — старший сын Рейниры Таргариен, заручившийся поддержкой Старков

В конце второго сезона «Дома дракона» их коротко показали во время марша через замок Близнецы, после удачной сделки с Фреями. А в третьем они сыграют не последнюю роль.

Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
Зимние Волки продвигаются сквозь замок Близнецы (родовой замок Фреев)

Как и Безупречным, Зимним Волкам нечего терять. Это преимущественно взрослые жители Севера, часто уже седобородые дедушки. По давней традиции, когда зима становилась невыносимой, они оставляли свои дома, чтобы не быть обузой для семьи, и отправлялись навстречу чести, битве и смерти. Именно это отчаянность делает их особенно опасными: им нечего терять, а каждый бой они ощущают как последний.

Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
Новый кадр с битвой Зимних Волков в 3-м сезоне «Дома дракона»

В видеоанонсе HBO Max показано несколько сцен с Зимними Волками. Старые бородатые воины бросаются в атаку, часть из них падает под градом стрел. Название битвы не звучит, но сцены явно ведут к одному из самых кровавых событий «Танца Драконов» — битва за Тамблтон. Ожидается, что она станет самой масштабной в третьем сезоне и появится ближе к финалу. В ней будет участвовать значительное количество важных персонажей, а Зимние Волки покажут, почему Север когда-то считали силой, с которой лучше не шутить.

На фоне этого HBO уже подтвердил продолжение «Дома дракона» на четвертый сезон. Параллельно сериал «Рыцарь семи королевств» получил второй сезон еще до премьеры первого. Сам «Дом дракона» на сегодня имеет два сезона, а третий уже завершил съемки. Его события разворачиваются за 200 лет до «Игры Престолов», когда между Таргариенами началась кровавая война, которая в конце концов стала «первым звоночком» для падения величайшего дома Вестероса с их драконами.

В первом сезоне король Визерис назвал Рейниру наследницей Железного Трона, что стало нарушением тралиций и началом масштабного конфликта. Вторая жена короля Алисент Хайтауэр, которая когда-то была подругой Рейниры, возглавила фракцию «Зеленых» вместе с ее отцом Отто, начав ожесточенное противостояние за власть. В финале второго сезона Деймон возвращается к Рейнире, новые всадники драконов готовятся к удару по Королевской Гавани, а «Зеленые» погружаются в хаос из-за собственной «грызни».

Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
Отто и Алисента Гайтауэры

Премьера третьего сезона «Дома дракона» запланирована на 2026 год, ориентировочно в начале лета. Актриса Оливия Кук (Алисент) обещает, что сезон начнется со «взрывных» событий. А еще покажет «важную вещь» из книг Джорджа Мартина, которую пропустила «Игра престолов».

Источник: Screen Rant

Популярные новости

arrow left
arrow right
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
"Ты умрешь — я умру": Netflix показал трейлер новых эпизодов "Очень странных дел"
"Прощайте, неудачники": трейлер финала "Добро пожаловать в Дерри" анонсирует эпическую битву с Пеннивайзом
СМИ: Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун обвинила Дэвида Харбора в буллинге на съемках
Эпизод с "моментом Уилла" побил рекорд "Очень странных дел" — самая высокая оценка IMDb в истории шоу
Как "Очень странные дела", но с Пеннивайзом: сериал "Добро пожаловать в Дерри" оценили в 79% на Rotten Tomatoes
С тем же юмором и жестокостью: сериал "Пацаны" анонсировал собственную видеоигру
Сериал Netflix "точно предсказал" российскую ядерную торпеду "Посейдон" — за две недели до испытаний
Сериал "Ведьмак" поубивал важных персонажей, живых в книгах, и ввел новых, — объясняет шоуранерка
Вперед на Гранд Лайн! Второй сезон "Ван Пис" получил официальную дату релиза
"Очень странные дела" получат начало в стиле "Мстители: Финал": "Раньше они побеждали любое зло, но не сейчас"
Тизер новой "Клиники": Зак Брафф возвращается в "Святое сердце" спустя 15 лет после завершения сериала
Конкурент для "Достать ножи": вышел детектив "Убийство перед вечерней" с рейтингом 88%
Аня Чалотра не заходит в соцсети с первого сезона "Ведьмака": "Было много негатива"
Нью-Вегас уже здесь! Вышел 2-й сезон сериала "Фоллаут" с почти идеальным рейтингом в 98%
Amazon перенесла релиз 2-го сезона "Фоллаут" — первый эпизод выйдет раньше
За 100 лет до "Игры престолов": вышел финальный трейлер сериала "Рыцарь семи королевств", релиз — 18 января
"Оно" без Пеннивайза? Сериал "Добро пожаловать в Дерри" покажет клоуна только в конце сезона
От создателя "Во все тяжкие": на Apple TV вышел новый научно-фантастический сериал со 100% рейтингом
Держитесь подальше от "Семи циферблатов": первые кадры нового детектива Netflix по роману Агаты Кристи
"Это путешествие друзей": сериал "Фоллаут" сблизит Люси и Гуля во 2 сезоне
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить