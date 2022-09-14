EA анонсировала античит-систему на уровне ядра для компьютерных игр – первой её получит FIFA 23

Компания Electronic Arts запускает для своих компьютерных игр новую античит-систему на уровне ядра. EA AntiCheat (EAAC) впервые появится в FIFA 23 этой осенью.

EAAC представляет собой специальную античитерскую систему, созданную разработчиками EA. Она предназначен для защиты игр EA от несанкционированного доступа и мошенничества. Компания заявляет, что не будет добавлять античит в каждую игру, а намерена рассматривать её реализацию в каждом конкретном случае.

«Разработчики читов для ПК всё чаще переходят в ядро, поэтому нам нужна защита на уровне ядра, чтобы обеспечить честную игру и бороться с разработчиками читов для ПК на равных», — объясняет старший директор по безопасности игр и борьбе с читами в EA Элиз Мерфи.

Античит-системы на уровне ядра вызывали критику со стороны защитников конфиденциальности и безопасности. Это связано с тем, что драйверы, используемые этими системами, сложны и работают на таком высоком уровне, что, если возникают проблемы с безопасностью, разработчикам приходится очень быстро их решать.

EA заявляет, что защита на уровне ядра «абсолютно необходима» для конкурентных игр, таких как FIFA 23. Так как существующие читы работают в пространстве ядра, игры, работающие в обычном пользовательском режиме, не могут обнаружить, что происходит нарушение или мошенничество.

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Античит-система EA будет работать на уровне ядра и только тогда, когда запущена игра с защитой EAAC. EA заявляет, что их античит-процессы отключаются, как только игра завершается, и античит будет ограничен теми данными, которые она собирает в системе.

«EAAC не собирает никакой информации о вашей истории посещенных страниц, приложениях, которые не связаны с играми EA, или о чём-либо, что не имеет прямого отношения к защите от мошенничества», — говорит Мерфи.

Напомним, ранее Activision запустила античит Ricochet для Call of Duty: Vanguard и Warzone, которій также должен работать на уровне ядра ОС.

Источник: The Verge