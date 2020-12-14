EA перебила сделку Take-Two и Codemasters, предложив за разработчика гоночных серий GRID и Dirt больше (1,2 миллиарда долларов)

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Изначально студию Codemasters хотел купить издатель Take-Two за 994 миллиона долларов, но в переговоры вмешалась конкурирующая EA, которая перебила сделку, сделав более выгодное предложение. О новой договоренности с EA сообщил председатель Codemasters Герхард Флорин.

В начале ноября американский издатель Take-Two Interactive (GTA, Red Dead, NBA 2K, BioShock, Borderlands) предварительно договорился о покупке британского разработчика гоночных серий GRID, F1 и Dirt. Тогда сообщалось, что Take-Two заплатит за Codemasters около $994 млн, оплатив покупку акциями и денежными средствами. Однако 13 декабря британское издание Sky News сообщило, что Electronic Arts решила попробовать совершить аналогичную сделку и выдвинула свое предложение. И вот сегодня прозвучало официальное объявление. EA предложила Codemasters 1,2 миллиарда долларов, что на 200+ миллионов долларов превышает предложение Take-Two, и та, конечно же, согласилась.

«Мы убеждены, что объединение обеспечит компании Codemasters захватывающее и процветающее будущее, позволяя нашим командам создавать, запускать и обслуживать более крупные и лучшие игры для чрезвычайно увлеченной аудитории». Герхард Флорин председатель Codemasters «Наша индустрия растет, жанр гонок растет, и вместе мы будем лидировать в новой эре гоночных развлечений‎». Эндрю Уилсон глава EA

Завершить сделку EA и Codemasters планируют в начале 2021 года.