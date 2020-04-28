Экономика карантина. Дмитрий Дубилет запустил сайт для оценки влияние карантина на экономику Украины

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Сооснователь Fintech Band (monobank) и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет объявил о запуске нового онлайн-сервиса, посвященного карантину и экономике Украины. Он характеризует его как «вероятно, самый масштабный и подробный дашборд на эту тему».

Соответствующая панель мониторинга доступна по адресу: q.rating.zone. Пока панель полноценно работает только на компьютерах, адаптированная мобильная версия не дает доступ ко всем возможностям.

Как сообщается, панель создана как инструмент мониторинга ключевых социально-экономических показателей в период действия карантина и в течение времени, необходимого для восстановления работы экономики по мере ослабления ограничений. Напомним, первый этап со снятием части ограничений должен наступить 11 мая.

Так вот, сайт позволяет отслеживать влияние карантина на экономику — всего доступно более 30 показателей, которые обновляются ежедневно/еженедельно/ежемесячно. Это показатели, по которым можно оценивать изменения заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, состоянии финансовой отрасли и торговли, а также выполнение доходной части бюджета и налоговых поступлениях.

«Мы получили официальные данные с 1 октября 2019 года, сделали к ним понятные визуализации и объединили все на одной странице. Теперь можно не гадать, а точно определить сколько украинцев вернулось в страну (463 тыс. человек), насколько упал объем продаж обуви и одежды в магазинах (-98,6%), как меняется количество безработных (431 тыс. человек) и какая из областей недополучила меньше всего налогов в местный бюджет», — пишет Дубилет.

В перспективе показателей должно стать еще больше, что позволит провести более глубокий анализ тех или иных областей.

Все статистические данные были получены от государственных органов власти в ответ на официальные информационные запросы или загружены из отрытых государственных онлайн-реестров.

Сайт был создан по инициативе Секретариата Кабмина и министра Олега Немчинова. Идея и реализация — Павел Поликарчук и Мария Данюк. Кроме Дубилета в реализации проекта приняли участие Наталья Морозова, Татьяна Гостевая, Геннадий Кулик и компания «Софтико ЮА».

Источник: Дмитрий Дубилет и q.rating.zone