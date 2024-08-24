Экс-банкира посадили на 24 года из-за криптосделки — потратил $47 млн банка, средства колледжа дочери и церкви

В тщетной надежде обогатиться с помощью криптовалют, бывший банкир попался на крючок мошенников и потратил $47 млн средств банка, а также все доступные личные и общественные фонды. Теперь 53-летнего мужчину из США ждут 24 года тюрьмы.

Прокуратура США отмечает, что Шан Хейнс руководствовался «жадностью», когда приказывал сотрудникам банка переводить миллионные средства на сомнительный криптокошелек. Им руководила до сих пор не установленная группа третьих лиц, стоящих за мошеннической схемой. Банкир впервые стал мишенью мошенников в конце 2022 года, когда он получил сообщение от неизвестного соучастника заговора в WhatsApp.

Шан Хейнс растратил собственные средства через обещания прибыли, украл десятки тысяч у местной церкви, затем у местного клуба инвесторов и, наконец, у фонда колледжа своей дочери.

Когда все деньги закончились, он начал воровать банковские средства — в тщетной надежде, что отправка новых и новых денег мошенникам каким-то образом «разблокирует предполагаемую отдачу» от его криптовалютных инвестиций.

Всего с мая 2023 года по июль 2023 года Хейнс совершил 11 переводов банковских средств.

Вместо того, чтобы быстро обогатиться, Хейнс вообще никогда не получал никакой прибыли, говорят прокуроры.

Хейнс единолично вызвал крах Heartland Tri-State Bank (HTSB) в Элкхарте, штат Канзас.

Поскольку банк был застрахован Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), она покрыла убыток в размере $47,1 млн после того, как мошеннические действия Хейнса привели к банкротству HTSB, а инвесторы банка потеряли $9 млн. Кроме этих потерь, действия Хейнса вызвали «катастрофические убытки клиентам банка, которые полагались на сохранение своих сбережений», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В частности, Хейнс попросил заем в $12 млн у соседа, Брайана Митчелла. «Я сказал: «Ты в афере, уходи», — говорит Митчелл. После этого руководитель приказал банковским работникам перечислить еще миллионы мошенникам. Митчелл услышал от служащего банка об этом и настоял на разговоре с правлением.

Через несколько дней Хейнса уволили. Но даже тогда Хейнс не верил, что его обманули и говорил Митчеллу, что он все еще планирует найти способ вернуть свои призрачные доходы, вплоть до момента его ареста: «Он сказал. «Если бы у меня было еще два месяца, я мог бы вернуть деньги».

Шану Хейнсу грозило максимальное наказание в 30 лет. Судья Джон Брумс дал ему меньший срок. Впрочем, приговор в более 24 лет является на 29 месяцев длиннее, чем просили прокуроры.

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Пока непонятно, как и когда потерпевшим возместят убытки. Прокуратура США сообщила, что судья Брумс приказал «завершить реституцию на отдельном слушании в течение следующих 90 дней».

В местной общине люди все еще пытаются оправиться от шока. Некоторые потеряли до 80% своих пенсионных сбережений. По крайней мере для одной женщины выйти на пенсию сейчас невозможно, а для другой местной женщины стало трудно оплачивать дом престарелых для ее 93-летней матери.

Источники: NBC, Ars Techica