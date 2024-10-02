«Электрический штат» — первые кадры постапокалиптического боевика Netflix от создателей «Мстителей» (с роботами, Крисом Праттом и Милли Бобби Браун)

«Электрический штат» экранизирует одноименный графический роман Саймона Столенхага и рассказывает о девушке-сироте, которая блуждает по футуристическому Западу Америки в компании с роботом, а также эксцентричным дальнобойщиком и ветераном войны в поисках пропавшего брата.

«История разворачивается в 1994 году, после битвы между человечеством и искусственным интеллектом, которая закончилась тупиком. Умерших похоронили; автоматы ржавеют там, где они упали. Побежденные роботы были изгнаны в «зону отчуждения» в юго-западной пустыне, а человечество пытается восстановиться без помощи созданных им механических существ».

Кроме Милли Бобби Браун и Криса Пратта, которые взяли на себя роли Мишель и Китса, в актерский состав фильма «Электрический штат» вошли звезда оскароносного «Все везде и сразу» Ке Хуи Куан (доктор Амхерст), Стэнли Туччи (технологический предприниматель Итан Скейт, который производит VR-устройства, вызывающие зависимость) и Джанкарло Эспозито, сыгравший полковника Брэдберри и озвучивший одного из роботов-злодеев.

Вуди Харельсон, Дженни Слейт, Билли Боб Торнтон, Брайан Кокс, Энтони Маки и Джейсон Александер также дали голоса некоторым другим роботизированным персонажам.

Режиссерами фильма стали братья Руссо, которые сняли фильмы о «Мстителях», а сценарий написали давний автор Marvel Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

Судя по изображениям «Электрический штат», который стоил по меньшей мере $300 млн, изрядно полагается на CGI, но это и оправдано, поскольку в мире покажут кучу роботизированных персонажей.

«Электрический штат» дебютирует на Netflix в начале 2025 года. Для Милли Бобби Браун — это уже четвертый совместный проект со стримингом, актриса дебютировала в хитовом сериале «Очень странные дела» в роли Од, появились в двух фильмах про «Энолу Холмс», а также ленте «Дева в беде» (несмотря на противоречивые отзывы фильм входит в десятку самых популярных на Netflix).

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Источник: Vanity Fair