Режиссер «Побега из Шоушенка» завершает 11-летний перерыв ради сериала «Очень странные дела», потому что «он такой душевный»

Фрэнк Дарабонт, известный режиссер фильма «Побег из Шоушенка», решил вернуться в режиссерское кресло после 11-летнего перерыва. Он согласился снять два эпизода финального сезона популярного сериала «Очень странные дела» для Netflix.

В разговоре с The Daily Beast Дарабонт объяснил свое решение:

«Мы с женой очень любим этот сериал. Современный контент часто изображает ужасных людей, которые делают ужасные вещи из корыстных побуждений, но «Очень странные дела» отличается своей искренностью и душевностью. Эта позитивность меня очень зацепила».

Последней режиссерской работой Дарабонта были эпизоды краткосрочного драматического сериала «Mob City» для TNT в 2013 году. Его последний полнометражный фильм — экранизация романа Стивена Кинга «Мгла» — вышел в 2007 году. Среди других известных работ режиссера — фильмы «Зеленая миля» и сериал «Ходячие мертвецы».

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» проходят в этом году в Атланте. Ожидается, что финальный сезон выйдет на Netflix в 2025 году. Исполнительный продюсер и режиссер Шон Леви рассказал Total Film, что масштаб нового сезона превзойдет предыдущий:

«Невозможно продолжить четвертый сезон, не расширив масштаб и глубину. Это масштабное кинематографическое повествование, которое просто называется телесериалом».

Сериал «Очень странные дела», черпающий вдохновение из произведений Стивена Кинга, дебютировал на Netflix в 2016 году. С тех пор шоу удерживает позиции одного из самых популярных на платформе.

Четвертый сезон, который вышел в двух частях в 2022 году, установил рекорд — зрители провели за его просмотром более 1,35 млрд часов в течение первых 28 дней.

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Источник: Variety, The Daily Beast