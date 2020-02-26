Украинские энтузиасты работают над созданием массового отечественного электромобиля «Порто-Франко 42» по цене от $9000

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Издание «ТопЖыр» сообщило, что в Украине стартовал проект по созданию массового отечественного электромобиля. В качестве ориентира разработчики называют стоимость от $9 тыс. до $12 тыс.

Электромобиль получил обозначение «Порто-Франко 42», где первая часть обозначет «свободный порт», а число 42 – население Украины в миллионах.

Координатор проекта Ярослав Пащенко рассказал, что «Порто-Франко 42» – модель С-класса длиной 4,5 м, шириной 1,8 м, высотой 1,55 м. Дорожный просвет составит 165 мм.

Создатели планируют создать несколько типов кузова (по всей видимости на единой платформе), но пока представлены только эскизы седана, созданные дизайнером Романом Прядько.

Сообщается, что украинский электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 10 с. «Порто-Франко 42» позиционируют как семейную модель с молодежным уклоном и спортивными нотками.

Разработчики заверяют, что производство начнут только после того, как доведут качество и безопасность электромобиля до мировых стандартов. На данный момент ведутся переговоры с инвесторами, причем 25% собранных средств хотят отправить на социальные цели. Кроме того, проект имеет образовательную цель – планируется сеть кружков, лабораторий в школах и ВУЗах.

Напомним, что еще в 2016 году украинский студент построил собственный электромобиль на основе «горбатого» Запорожца и аккумуляторов Nissan Leaf.

Источник: «ТопЖыр»