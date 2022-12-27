Энтузиаст запустил Windows 7 на процессоре с частотой 5 МГц и Windows XP на CPU 1 МГц — ОС загружались 28 минут и 3 часа соответственно

Сегодня уже нельзя купить новый процессор x86, работающий с тактовой частотой менее 1 ГГц – большинство процессоров для настольных ПК имеют базовую тактовую частоту значительно выше 2 ГГц, скорее ближе 3 ГГц. Однако в 1980-х годах процессоры работали на частоте всего в несколько МГц – IBM PC работал на частоте всего 4,77 МГц.

Можно ли запустить современную ОС Windows на процессоре с такой частотой? Разработчик и популярный ютубер NTDEV доказал, что это возможно: он загрузил и смог использовать Windows 7, выпущенную в 2009 году, на процессоре Pentium-S, частота которого была снижена до 5 МГц – на 995 МГц ниже минимальных системных требований. В тестовой системе также было установлено 128 МБ ОЗУ, что намного меньше минимального требования Windows 7 в 1 ГБ.

В видео на YouTube NTDEV демонстрирует систему, которая на самом деле является виртуальной машиной, работающей в эмуляторе 86Box. Демонстрация показывает загрузку в Windows 7 Ultimate, запуск программы WCPUID, отображающей частоту 5,00 МГц, и даже запуск «Блокнота». Отсчет времени в видео ускорен, но по нему видно, что для появления рабочего стола Windows 7 потребовалось более 28 минут!

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При загрузке доступен выбор обычный и безопасного режима. NTDEV выбирает обычный, но на самом деле он загружается в безопасный – в процессе показываются все файлы .sys, .dll и .exe по мере их загрузки. Энтузиаст рассказал Tom’s Hardware, что он отредактировал конфигурацию загрузки, поэтому даже выбор обычного режима приводит к загрузке в безопасном.

Чтобы заставить Windows 7 загружаться и работать с таким медленным процессором, NTDEV отключил массу драйверов и служб – в системе работают только три службы. Также пришлось обойти систему авторизации.

«При частоте ниже 50 МГц экран входа в систему (logonUI) не хочет загружаться. Поэтому, чтобы получить доступ к командной строке, мне пришлось перевести ОС в состояние псевдо-OOBE, изменив реестр и удалив все в папке c:\windows\system32\oobe, чтобы она не загружалась».

OOBE – режим, который включается при запуске установщика Windows. В нет меню «Пуск» или проводника Windows, но командная строка доступна по нажатию Shift + F10.

Рабочий стол NTDEV, показанный в видео, лишен меню «Пуск», обоев, а окна запускаются в простейшем оформлении. Чтобы запустить программу WCPUID / Real Time Clock Checker, необходимо было ввести путь к ней в командной строке. Так же был запущен и «Блокнот».

В один из моментов на видео NTDEV смог запустить четыре разные программы: командную строку, WCPUID, Winver (показывает версию для Windows 7) и «Блокнот» с набранным текстом – получилась очень ограниченная, но довольно стабильная рабочая среда.

Энтузиаст рассказал, что на самом деле он запускал Windows 7 и с тактовой частотой всего 3 МГц, но ее функциональности было недостаточно для создания интересного видео. Также был запуск Windows 7 всего с 36 МБ ОЗУ, но выбрал 128 МБ, чтобы тестовой системе не требовался файл подкачки. Реально система использовала во время его демонстрации лишь около 70 МБ.

Виртуальная машина также использует гораздо меньше места для хранения, чем 16 ГБ, указанные в системных требованиях Windows 7. Для размещения данных используется менее 1 ГБ, а образ диска с файлом .wim для ОС занимает менее 350 МБ.

NTDEV не останавливается на достигнутом и ищет способы заставить Windows 10 или Windows 11 работать на процессоре с тактовой частотой менее 1 ГГц. Ему уже удалось заставить Windows XP работать на частоте всего 1 МГц: «Эта штука загружалась 3 часа!».