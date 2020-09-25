Epic Games Store бесплатно раздаёт RollerCoaster Tycoon 3, Rocket League и купон на 300 грн





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередные сюрпризы для своих пользователей. На этот раз помимо бесплатной раздачи игр также есть возможность получить скидочный купон номиналом 300 грн. Что касается бесплатной раздачи игр, то пользователи имеют возможность пополнить свои коллекции проектами RollerCoaster Tycoon 3 и Rocket League.

RollerCoaster Tycoon 3 – это экономический симулятор парка аттракционов. Игроку предлагается возглавить парк развлечений, планировать и возводить аттракционы, привлекать посетителей, удовлетворять их запросы и, конечно же, получать прибыль. В игре можно управлять финансами, магазинами, услугами и работниками парка. Всё это доступно как в режиме карьеры, так и в песочнице. Игра RollerCoaster Tycoon 3 предлагается в редакции Complete Edition, она также включает два расширения. Получить игру можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Бесплатная раздача продлится до 2 октября.

Rocket League представляет собой смесь аркадных гонок с футболом. В этой игре пользователи могут управлять мощными болидами, с помощью которых нужно забить гигантский мяч в ворота соперника. Rocket League реалистично передаёт взаимодействия в игре за счет продвинутой физической системы и реализации законов массы и импульса. При этом автомобили могут прыгать, совершая удары по мячу, и даже немного летать. Игра поддерживает сетевой режим и кроссплатформенные сражения. Бесплатно получить игру Rocket League можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором Rocket League в одном из предыдущих материалов.

Добавим, в честь дебюта бесплатной версии Rocket League с 26 сентября по 12 октября будет проходить событие Llama-Rama, которое позволит игрокам открыть награды как для Rocket League, так и для Fortnite. Кроме того, в Rocket League будет добавлен боевой автобус. Вместе с тем, каждый, кто загрузит Rocket League из Epic Games Store до 23 октября 2020 года, получит купон Epic на 300 грн. В дальнейшем его можно будет использовать при покупке соответствующих условиям акции игр и дополнений стоимостью не менее 399 грн. Купон не распространяется на предварительные покупки, а также на прочие игровые покупки (например, В-баксы или валюту). Срок действия этого купона истекает 1 ноября 2020 года.