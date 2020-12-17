Epic Games Store запускает новогоднюю распродажу, ежедневную бесплатную раздачу игр и дарит купон на 300 грн

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К новогодним праздникам сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил много подарков для своих пользователей. Если раньше одну-две бесплатных игры раздавали раз в неделю, то в ближайшие 15 дней такие раздачи станут ежедневными. Кроме того, магазин запускает новогоднюю распродажу – «Праздничная распродажа 2020» – со скидками до 75%.

Начиная с 17 декабря и на протяжении последующих 15 дней, в Epic Games Store будут ежедневно бесплатно раздавать игры. Каждые 24 часа в раздаче будет появляться новая игра. Первой в этом аттракционе невиданной щедрости представлена игра Cities: Skylines.

Cities: Skylines – это градостроительный симулятор, в котором игроку предстоит заниматься планированием планированием зон застройки, размещением дорог, налогообложением, организацией работы коммунальных служб и общественного транспорта. При этом необходимо следить за состоянием бюджета города, уровнями населения, здоровья, счастья, занятости, загрязнения окружающей среды (воздуха, воды и почвы), автомобильного трафика и др. По мере развития города игроку становятся доступны новые здания и инструменты.

Бесплатно получить игру Cities: Skylines можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из предыдущих материалов.

«Праздничная распродажа 2020» начинается 17 декабря и продлится до вечера 7 января 2021 года. Во время распродажи магазин обещает скидки до 75% (хотя на игру MudRunner размер скидки достигает даже 80%). К сожалению, новый хит Cyberpunk 2077 не участвует в распродаже, и скидки для него не предусмотрены. Ознакомиться с полным перечнем игр, которые продаются на распродаже, можно на специальной странице.

Во время распродажи пользователи сервиса могут получить купон номиналом 300 грн, который можно использовать для получения скидки для игр стоимостью от 399 грн. Ознакомиться с детальными условиями получения и использования купона можно по следующему адресу.

Следует отметить, что в первые часы распродажи наблюдается большая нагрузка на сайт Epic Games Store. В результате, страницы могут открываться дольше обычного, могут наблюдаться проблемы с авторизацией, а страница распродажи и некоторые другие страницы магазина периодически выдают ошибку 404. Со временем ситуация должна стабилизироваться.