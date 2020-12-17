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Epic Games Store запускает новогоднюю распродажу, ежедневную бесплатную раздачу игр и дарит купон на 300 грн

Epic Games Store запускает новогоднюю распродажу, ежедневную бесплатную раздачу игр и дарит купон на 300 грн

Epic Games Store запускает новогоднюю распродажу, ежедневную бесплатную раздачу игр и дарит купон на 300 грн


К новогодним праздникам сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил много подарков для своих пользователей. Если раньше одну-две бесплатных игры раздавали раз в неделю, то в ближайшие 15 дней такие раздачи станут ежедневными. Кроме того, магазин запускает новогоднюю распродажу – «Праздничная распродажа 2020» – со скидками до 75%.

Начиная с 17 декабря и на протяжении последующих 15 дней, в Epic Games Store будут ежедневно бесплатно раздавать игры. Каждые 24 часа в раздаче будет появляться новая игра. Первой в этом аттракционе невиданной щедрости представлена игра Cities: Skylines.

Cities: Skylines – это градостроительный симулятор, в котором игроку предстоит заниматься планированием планированием зон застройки, размещением дорог, налогообложением, организацией работы коммунальных служб и общественного транспорта. При этом необходимо следить за состоянием бюджета города, уровнями населения, здоровья, счастья, занятости, загрязнения окружающей среды (воздуха, воды и почвы), автомобильного трафика и др. По мере развития города игроку становятся доступны новые здания и инструменты.

Бесплатно получить игру Cities: Skylines можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из предыдущих материалов.

«Праздничная распродажа 2020» начинается 17 декабря и продлится до вечера 7 января 2021 года. Во время распродажи магазин обещает скидки до 75% (хотя на игру MudRunner размер скидки достигает даже 80%). К сожалению, новый хит Cyberpunk 2077 не участвует в распродаже, и скидки для него не предусмотрены. Ознакомиться с полным перечнем игр, которые продаются на распродаже, можно на специальной странице.

Epic Games Store запускает новогоднюю распродажу, ежедневную бесплатную раздачу игр и дарит купон на 300 грн

Во время распродажи пользователи сервиса могут получить купон номиналом 300 грн, который можно использовать для получения скидки для игр стоимостью от 399 грн. Ознакомиться с детальными условиями получения и использования купона можно по следующему адресу.

Следует отметить, что в первые часы распродажи наблюдается большая нагрузка на сайт Epic Games Store. В результате, страницы могут открываться дольше обычного, могут наблюдаться проблемы с авторизацией, а страница распродажи и некоторые другие страницы магазина периодически выдают ошибку 404. Со временем ситуация должна стабилизироваться.

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