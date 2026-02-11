Эпштейн тесно общался с основателем Tether: от крипты до недвижимости в Киеве, Одессе и Львове

Джеффри Эпштейн в течение многих лет поддерживал тесную переписку с Броком Пирсом, соучредителем криптовалютной платформы Tether. Интересно, что в сообщениях упоминаются Киев, Одесса и Львов, а также вопросы инвестиций в криптоактивы и украинскую недвижимость.





Недавно мы уже писали о тесной связи Эпштейна с криптовалютами. Новые материалы, обнародованные Министерством юстиции США, позволяют проследить, насколько широка была сеть контактов финансиста. Электронная переписка между Эпштейном и Пирсом длилась несколько лет и включала как профессиональные, так и личные темы. Помимо криптовалют, они обсуждали поездки, встречи с женщинами и потенциальные инвестиционные возможности. В 2012 году Эпштейн просил Пирса сделать фотографии во время поездок в Киев и Одессу, чтобы подобрать для него «подарок». В том же году Пирс благодарил Эпштейна за проведенное с женщинами время.

Кроме этих городов, в файлах упоминается вилла во Львове, датируемая 2015-2017 годами. Дом расположен на улице Бориса Романицкого, 24, в районе Кастеливка, и является старинным зданием XIX века. По данным обнародованных документов, ее покупка была оформлена через украинских посредников за примерно 845 396 гривен, что равнялось на тот момент около $128 500. В переписке обсуждались варианты использования недвижимости, включая студию пилатеса, а также вопросы налогов и роли криптовалют и вовлеченных лиц в соглашении.

Пирс регулярно информировал Эпштейна о событиях на крипторынке. В переписке упоминаются рост стоимости биткоина, попытки приобрести биржу Mt. Gox и контакты с братьями Винклвоссами. Эпштейн интересовался возможностью инвестировать в Coinbase и просил помощи в установлении контактов с ключевыми участниками криптоиндустрии. Обсуждались потенциальные партнерства и вопросы регулирования криптовалют, а также стратегические инвестиции.

Контакты между Пирсом и Эпштейном продолжались до 2019 года, завершившись незадолго до второго ареста финансиста и его смерти в тюрьме во время ожидания суда по федеральным обвинениям. Опубликованные документы свидетельствуют, что их общение активизировалось после осуждения Эпштейна в 2008 году. До этого представители Пирса утверждали, что обсуждение ограничивалось профессиональными темами и криптоактивами, а контакты происходили на отраслевых мероприятиях.





Но рассекреченные материалы показывают значительно более широкий характер взаимодействия, включая личные поездки, связанные с объектами в Украине. Пирс явно был его контактным лицом в криптосфере и в отношении локальных активов. Напоминаем, что более 20 000 писем Эпштейна с функцией поиска собраны на клонированной копии Google-почты— Jmail, их может почитать каждый.

