США внесут в «черный» список несколько технологических компаний по всему миру, которые продолжают бизнес с россией и помогают ей обходить санкции

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите G7 США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада договорились расширить санкции против россии — в частности, ограничить доступ к американским технологиям и полупроводникам, которые можно использовать в военной отрасли.

Страны G7 подтвердили намерение еще больше ограничить доступ россии к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, которые можно использовать в военной отрасли. Это касается, в частности, и полупроводников.

В начале мая известный украинский IT-предприниматель и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет опубликовал список из 100+ западных компаний, поставлявших продукцию российскому «Алмаз-Антею» после 2014 года в обход санкций. А ранее в этом месяце сообщалось, что специалисты ФБР и Департамента торговли США выясняют, как американская электроника оказалась в российском вооружении и наведываются по этому поводу в различные американские технологические компании. Теперь в Белом доме подтверждают намерение добавить «несколько компаний по всему миру», поддерживающих страну-агрессора россию, в так называемый «черный» список организаций (Entity List), которым запрещено работать с американскими компаниями и использовать соответствующие технологии. Это тот самый список, в который в свое время внесли Huawei и ряд других китайских IT-компаний.

«Министерство торговли США [вскоре] осуществит первые меры против компаний, занимающихся незаконной деятельностью в поддержку России, и добавит несколько компаний по всему миру в список Entity List, который запретит этим субъектам покупать товары и технологии американского происхождения, такие как полупроводники . Государство и Казначейство введут ограничительные санкции против лиц, помогающих России уклоняться от санкций. Министерство торговли и Министерство финансов США выпустят совместное распоряжение, чтобы привлечь финансовые учреждения к выявлению потенциальных нарушений экспортного контроля». по заявлению Белого дома

Полного списка компаний и лиц, которые будут внесены в санкционный список, пока нет.

23 июня США объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 450 миллионов долларов, в который, среди прочего, заложили еще четыре дополнительных ракетных установки HIMARS (дополнительно к четырем РСЗО, которые были поставлены ранее и уже работают по врагу). На этой неделе США планируют объявить о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что в новом пакете военной помощи США готовят передачу Украине новейших систем ПВО средней и большой дальности, однако не уточнил, какие именно. В CNN со ссылкой на собственные источники писали, что речь идет о NASAMS — эта установка может поражать цели на расстоянии более 160 км. В то же время, украинским войскам, вероятно, придется пройти соответствующее обучение.

Будем надеяться, что после сегодняшнего циничного ракетного обстрела ТРЦ «Амстор» в Кременчуге, где на момент атаки находились более тысячи гражданских (уже официально подтверждены 10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы) партнеры максимально быстро передадут Украине современные системы ПВО и наконец признают россию государством-спонсором терроризма.