Это повышает производительность SSD: в Windows 11 включили поддержку NVMe с Windows Server 2025

На днях Майкрософт представила встроенную поддержку NVMe для Windows Server 2025. Ее включение в Windows 11 повышает производительность, но есть важные нюансы.

Нативная поддержка NVMe появилась в Windows Server 2025 после 14 лет существования технологии. Почти сразу пользователи Windows 11 попытались включить ее через реестр. Computer Base сообщаетчто некоторые из них получили меньшие задержки и более высокие скорости передачи данных, что привело к улучшению примерно на 10-15%.

Новая функция позволит максимизировать скорость чтения и записи накопителей с одновременным уменьшением нагрузки на процессор. Она также ограничит случаи, когда одна или несколько программ, выполняющих много тяжелых задач, приводят к зависанию системы. Однако другие не заметили никаких изменений, а у тех, кому меньше всего повезло, накопители исчезли из системы.

Поскольку Windows рассматривает все устройства хранения данных как SCSI, большинство накопителей и программного обеспечения настроены именно на это. Команды NVMe преобразуются в команды SCSI, которые система может распознать. Поэтому некоторые инструменты управления хранилищем либо больше не распознают NVMe SSD, либо обнаруживают их дважды как разные накопители. Настройка реестра также может изменить идентификатор, что затрудняет обнаружение накопителя некоторыми приложениями, такими как средства резервного копирования. Инструкции к этой рискованной операции, как и отзывы о результатах, можно найти на форуме deskmodder.

По мнению Tom’s Hardware, встроенная поддержка NVMe, хотя и запоздалая, может стать революционной для Windows. Эта функция позволяет операционной системе максимизировать производительность накопителей. По словам Microsoft, система поддерживает 64 000 очередей, каждая из которых обрабатывает 64 000 команд одновременно, что означает, что она может выполнять более 4 миллиардов операций. С другой стороны, поддержка через SCSI ограничивает каждую очередь 32 командами. Вероятно, эта технология будет постепенно стандартизирована в Windows.