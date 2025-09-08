Windows 11 vs Phison: следы таинственного сбоя SSD ведут к особой прошивке

После того как выяснилось, что августовское обновление Windows 11 не вызывало недавний сбой SSD, мяч оказался на поле Phison. Но, кажется, Microsoft не учла всех обстоятельств.

По данным китайского коммюнити PCDIY!, причиной проблемы стала предрелизная инженерная прошивка на определенных накопителях, которую и «триггернуло» обновление. Администратор группы Роуз Ли сообщила, что причину обнаружили и дополнительно проверили инженеры Phison. Тестирование, проведенное PCDIY!, также показало, что сбои SSD, связанные с обновлением Windows 11, происходили на накопителях с этой прошивкой, а не с финальной версией.

Поскольку производители SSD с контроллерами Phison получают их непосредственно у производителя и массово «заливают» на накопители. Как сообщает Tom’s Hardware, официальная прошивка была полностью протестирована и проверена и не имеет аномалий.

В прошлом месяце сообщалось, что обновление Windows 11 вызывает сбои в работе SSD. Пользователи утверждали, что их накопители исчезали из системы после передачи больших объемов файлов, а некоторые не появлялись даже после перезагрузки. В ответ Phison опубликовала заявление о том, что провела более 4500 часов тестирования и не смогла воспроизвести сбои.

Позже Microsoft отрицает, что обновление вызвало проблему с хранилищами данных. Компания заявила, что ее расследование не выявило связи между патчем безопасности и сбоями. Но учитывая последние данные это не совсем так.

Неизвестно, как именно у пользователей, которые сообщали о сбое, оказались накопители с предрелизной прошивкой, и сколько их было. Универсальной рекомендацией остается поддержание внутреннего ПО накопителей в актуальном состоянии. Конечно, многие этого не делают, но в случае с SSD их микропрограмма имеет значение.