Microsoft о новых правилах Apple App Store в ЕС ─ это «шаг в неправильном направлении»

Новый план Apple по соблюдению правил Европейского Союза уже вызвал критику со стороны генерального директора Epic Games Тима Суини и Spotify. Теперь Microsoft высказывает собственные опасения, называя изменения в App Store в ЕС «шагом в неправильном направлении».

Apple предложила новую комиссию за основную технологию распространения для приложений, которые будут работать в сторонних магазинах приложений в ЕС. Разработчикам, использующим сторонние магазины приложений, потребуется платить €0,50 за ежегодную установку приложения после 1 млн загрузок. Apple также по-прежнему будет брать 17% комиссию с разработчиков, которые решат использовать сторонние платежные системы.

«Новая политика Apple — это шаг в неправильном направлении», — говорит президент Xbox Сара Бонд в сообщении на X. «Мы надеемся, что они прислушаются к отзывам о предложенном ими плане и будут работать над созданием более инклюзивного будущего для всех».

Spotify также обвинил Apple в «вымогательстве» нового налога на App Store и призывает регулирующие органы ЕС принять меры.

Европейская комиссия заявляет, что опубликует ответ на изменения Apple, когда правила официально вступят в силу в марте, и обещает «решительные действия», если «предлагаемые Apple решения окажутся недостаточно хорошими».

Источник: The Verge