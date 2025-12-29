Индустрия искусственного интеллекта скрывает $120 млрд долга за центры обработки данных

Meta, xAI, Oracle и еще несколько технологических гигантов скрыли более $120 млрд долга, связанного со строительством дата-центров для ИИ, вне своих официальных балансов. Финансовые аналитики считают, что это бомба замедленного действия.

Техногиганты используют сложные финансовые схемы, чтобы скрыть масштабы расходов от инвесторов и тем самым переложить риски на Уолл-Стрит и кредиторов. Для избежания прямого отражения огромных займов в отчетности крупные технологические группы создают специальные проектные компании (SPV), которые берут на себя финансирование инфраструктуры ИИ, а долги переводятся на эти отдельные юридические лица и не фигурируют в финансовых отчетах. Финансирование этих SPV обеспечивают крупные инвестфонды и банки, среди которых Pimco, BlackRock, Apollo, Blue Owl Capital и JPMorgan. Такой подход позволяет компаниям строить дата-центры без прямого увеличения задолженности на балансе и сохранять высокий кредитный рейтинг.

Наибольшие объемы такого финансирования зафиксированы у нескольких игроков. Oracle привлекла около $60 млрд для развития дата-центров через специальные проектные схемы. Meta использовала подобную модель для проекта Hyperion, профинансировав инфраструктуру примерно на 30 миллиардов долларов. Компания xAI, основанная Илоном Маском, привлекла около $20 млрд для развертывания собственных мощностей. Отдельно выделяется оператор дата-центров CoreWeave, который получил финансирование на сумму около $2,6 млрд под залог графических процессоров и долгосрочных контрактов с клиентами. SPV-схемы используют даже Google и Amazon. Аналитики Morgan Stanley оценивают, что для реализации планов по инфраструктуре ИИ к 2028 году может потребоваться до $1,5 трлн внешнего финансирования.

Финансовые эксперты отмечают, что эта практика маскирует реальные риски и может распространять финансовый стресс на широкий сегмент рынка капитала. Инвесторы, вкладывающие средства в займы SPV, могут столкнуться с повышенной волатильностью, а регуляторы могут усилить контроль за прозрачностью таких финансовых операций. Вывод долга за пределы балансов создает проблемы для инвесторов и кредиторов, особенно если спрос на вычислительные мощности ИИ снизится. То есть, по факту невыполнение обязательств в рамках SPV не зависит от состояния материнской компании, а лишь от доходности конкретного проекта.

В то же время компании получают очевидные преимущества. Сокрытие долга позволяет сохранить кредитный профиль, обеспечить гибкость финансирования и продолжать масштабные инвестиции в AI. Однако стратегия вывода стомиллиардных долгов за пределы балансов дает лишь временное облегчение финансового давления, зато скрытый долг может стать неожиданным бременем в случае неблагоприятного развития событий.

