Искусственный интеллект часто выступает одной из главных рекламных фишек во время анонса или продвижения нового смартфона. Но далеко не все потребители считают его действительно полезным. Это подтвердил опрос, который исследовал отношение пользователей к функциям ИИ на их смартфонах.

По данным исследования CNET, лишь 11% из 2200 опрошенных взрослых жителей США готовы обновить смартфон из-за наличия функций ИИ. Этот показатель оказался на 7% ниже, чем в прошлом году. Трое из десяти респондентов считают, что ИИ не имеет практической пользы, и поэтому не нуждаются в дополнительных функциях.

Это происходит на фоне активного запуска ведущими компаниями новых смартфонов с возможностями ИИ. В начале года Samsung выпустила серию Galaxy S25 и новые складные модели Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7, главной особенностью которых был ИИ, адаптированный под потребности пользователя.

За ними следует Google с серией Pixel 10. Apple также не осталась в стороне: ее собственные ИИ-решения, несмотря на большой интерес, многим пользователям оказались неудобными в использовании. Apple готовится представить iPhone 17 на ежегодном мероприятии 9 сентября 2025 года, и, вероятно, он получит обновленные ИИ-возможности.

Чего ищут пользователи в новом смартфоне?

Хотя компании постоянно разрабатывают новые ИИ-функции и продвигают их как инновационные, реальные потребности пользователей часто совсем другие. Три главных критерия, которые учитывают пользователи при выборе нового смартфона:

Цена — 62% Продолжительность работы батареи — 54% Объем памяти — 39%

Пользователей также интересует камера и размер экрана.

Прошлогодний опрос показал, что пользователи ориентировались на продолжительность работы батареи (61%), объем памяти (46%) и возможности камеры (38%). Что касается ИИ, 18% в прошлом году интересовались его возможностями, в этом году — только 11%.

Использование ИИ в существующих смартфонах

ИИ часто ассоциируют с голосовыми помощниками, особенно Apple и Siri. Многие пользователи iOS желают, чтобы Siri была умнее. Несмотря на жалобы, 61% пользователей iPhone используют Siri, а 41% владельцев Pixel — помощника Gemini. Однако лишь 10% пользователей Siri и 9% пользователей Gemini обращаются к ним ежедневно.

Хотя Apple и планирует улучшить Siri, 85% респондентов не готовы платить за «умного помощника», а 15% готовы подписаться на ежемесячную плату.

Сейчас трудно найти смартфон без ИИ. Алгоритмы способны суммировать тексты и письма, редактировать фото и выполнять функции голосового помощника за секунды.

Но реальное использование ИИ в смартфонах показывает, что эти возможности часто остаются невостребованными. Так, 20% пользователей не знают, как им пользоваться, 29% считают эти функции малополезными, а 41% избегают ИИ из-за беспокойства о приватности.

Хоть функции ИИ сейчас бесплатные, это может измениться. По слухам, Apple планирует сделать их платными, а Samsung и Google также могут ввести подписку. Опрос показал, что половина пользователей не готова платить за ИИ-функции.

