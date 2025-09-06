Новости ИИ 06.09.2025 comment views icon

Обновлений ИИ хотят только 11% пользователей смартфонов: остальных интересует автономность, память, камера и цена

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

ШІ лізе з кожної щілини смартфона: але користувачам він здебільшого не потрібен — опитування

Искусственный интеллект часто выступает одной из главных рекламных фишек во время анонса или продвижения нового смартфона. Но далеко не все потребители считают его действительно полезным. Это подтвердил опрос, который исследовал отношение пользователей к функциям ИИ на их смартфонах.

По данным исследования CNET, лишь 11% из 2200 опрошенных взрослых жителей США готовы обновить смартфон из-за наличия функций ИИ. Этот показатель оказался на 7% ниже, чем в прошлом году. Трое из десяти респондентов считают, что ИИ не имеет практической пользы, и поэтому не нуждаются в дополнительных функциях.

Это происходит на фоне активного запуска ведущими компаниями новых смартфонов с возможностями ИИ. В начале года Samsung выпустила серию Galaxy S25 и новые складные модели Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7, главной особенностью которых был ИИ, адаптированный под потребности пользователя.

За ними следует Google с серией Pixel 10. Apple также не осталась в стороне: ее собственные ИИ-решения, несмотря на большой интерес, многим пользователям оказались неудобными в использовании. Apple готовится представить iPhone 17 на ежегодном мероприятии 9 сентября 2025 года, и, вероятно, он получит обновленные ИИ-возможности.

Чего ищут пользователи в новом смартфоне?

Хотя компании постоянно разрабатывают новые ИИ-функции и продвигают их как инновационные, реальные потребности пользователей часто совсем другие. Три главных критерия, которые учитывают пользователи при выборе нового смартфона:

  1. Цена — 62%
  2. Продолжительность работы батареи — 54%
  3. Объем памяти — 39%

Пользователей также интересует камера и размер экрана.

ШІ лізе з кожної щілини смартфона: але користувачам він здебільшого не потрібен — опитування
Цена, автономность и объем памяти остаются основными мотивами для обновления смартфона / Cybernews

Прошлогодний опрос показал, что пользователи ориентировались на продолжительность работы батареи (61%), объем памяти (46%) и возможности камеры (38%). Что касается ИИ, 18% в прошлом году интересовались его возможностями, в этом году — только 11%.

Использование ИИ в существующих смартфонах

ИИ часто ассоциируют с голосовыми помощниками, особенно Apple и Siri. Многие пользователи iOS желают, чтобы Siri была умнее. Несмотря на жалобы, 61% пользователей iPhone используют Siri, а 41% владельцев Pixel — помощника Gemini. Однако лишь 10% пользователей Siri и 9% пользователей Gemini обращаются к ним ежедневно.

Хотя Apple и планирует улучшить Siri, 85% респондентов не готовы платить за «умного помощника», а 15% готовы подписаться на ежемесячную плату.

85% респондентов не хотят платить за более умную Siri / Cybernews

Сейчас трудно найти смартфон без ИИ. Алгоритмы способны суммировать тексты и письма, редактировать фото и выполнять функции голосового помощника за секунды.

Но реальное использование ИИ в смартфонах показывает, что эти возможности часто остаются невостребованными. Так, 20% пользователей не знают, как им пользоваться, 29% считают эти функции малополезными, а 41% избегают ИИ из-за беспокойства о приватности.

Спецпроекты
Криптобіржа MEXC: «швейцарський ніж» із 4000 монетами, нульовими комісіями та унікальними можливостями
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації
ШІ лізе з кожної щілини смартфона: але користувачам він здебільшого не потрібен — опитування
Что думают пользователи об искусственном интеллекте на своих смартфонах / Cybernews

Хоть функции ИИ сейчас бесплатные, это может измениться. По слухам, Apple планирует сделать их платными, а Samsung и Google также могут ввести подписку. Опрос показал, что половина пользователей не готова платить за ИИ-функции.

Источник: cybernews

Популярные новости

arrow left
arrow right
ИИ превращает ASCII RPG в графическую игру в реальном времени и в разных стилях
Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250
ChatGPT повелся на «трюк с мертвой бабушкой» и выдал ключи активации Windows 7
Ожидаемо: появилась группа защиты прав искусственного интеллекта, которая состоит из людей и ИИ
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
Модер превратил Samsung Galaxy Flip в раздвижной мини-телефон с физической клавиатурой
Индустрия искусственного интеллекта в огромном кредите с сомнительным возвратом: "Финансирование на 20-30 лет без перспектив на пять"
Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила
Первые живые фото Apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro
Исследование: YouTube намеренно рекомендует веселые видео людям, которые смотрят политический контент
В Сан-Франциско заметили людей с ИИ-диктофонами, записывающими все разговоры в течение дня
Австралийская IT-компания уволила 150 работников заранее записанным видео
Новый ИИ-агент ChatGPT доказал, что он «не робот» — система CloudFlare доверилась ему без CAPTCHA
Samsung Galaxy S25 FE уже в Украине: Exynos 2400, большая батарея и больше ИИ от 31 тыс. грн
Привет, 996: ИИ-стартапы переходят на противоречивую практику Китая с 72-часовой рабочей неделей
Realme 15T представляет 6,6" AMOLED, Dimensity 6400 и 7000 мА-ч за $215
Глава компании тизерит Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман может выйти раньше, чем в прошлые годы
Победитель первого в мире турнира по вайбкодингу решил только 7,5% задач
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
Sony прекратила продажи Xperia 1 VII из-за технической неисправности
Разработчики The First Descendant продвигают игру через фейковых "ИИ-стримеров"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить