Эту конфету уже ели: Intel выпустила Core 5 120/120F, которые на самом деле i5-12400

Вышли процессоры Intel Core 5 120 и 120F для бюджетных ПК. Их технические характеристики подозрительно схожи с Core i5-12400.

Не успели процессоры Core i5-12400/12400F исчезнуть из продажи, как на их место уже претендуют две аналогичные модели, которые Intel выпустила почти незаметно — Core 5 120 и 120F. Удивительно, что они не относятся к актуальной линейке Core Ultra 200 и формально входят в семейство Raptor Lake.

Оба процессора имеют конструктивное исполнение LGA1700 и оперируют исключительно высокопроизводительными ядрами в количестве шести штук с поддержкой Hyper-Threading. Кэш второго уровня — 1,25 МБ на каждое ядро, а общедоступный L3 — 18 МБ. Как и раньше, F-модель ничем не отличается от обычной, кроме отсутствия встроенной графики — все это мы уже видели ранее у указанных Alder Lake.

Теперь к отличиям. Максимальная частота обоих чипов Core 5 120(F) составляет 4,5 ГГц, что лишь на 100 МГц выше чем у Core i5-12400(F). При этом базовая такая же — 2,5 ГГц. Также есть незначительная разница в максимальном TDP: у старых моделей он выше — 117 Вт против 110 Вт, при идентичном номинальном 65 Вт. Еще одно отличие — в поддержке максимального объема оперативной памяти: у новинок это 192 ГБ против 128 ГБ у предшественников. Правда, вряд ли такие объемы кто-то будет использовать в бюджетных сборках. Процессоры уже присутствуют на официальном сайте компании, однако информация о рекомендованных ценах там пока что отсутствует.

Источник: Tom’s Hardware