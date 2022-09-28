Intel представила настольные процессоры Core 13-го поколения (Raptor Lake) — i5-13600K(F), i7-13700K(F) и i9-13900K(F). Старт продаж — с 20 октября (от $294 до $589)

Компания Intel рассказала о характеристиках и ценах трех процессоров Raptor Lake, а также их версий без встроенного видеоядра. С 20 октября в продажу поступят чипы со свободным множителем Intel Core i5-13600K, Core i7-13700K, Core i9-13900K и аналоги с индексом KF. В этот же день выйдут и материнские платы с чипсетом Z790. Всего на архитектуре Raptor Lake заявлено 22 процессора, но другие модели будут представлены позже.
Производитель обещает повышение продуктивности до 15% в однопоточном режиме и до 41% в многопоточном. Эти улучшения происходят в основном за счет увеличения частоты и количества потоков. Процессоры поддерживают оперативную память DDR5-5600 или DDR4-3200. Новая высокопроизводительная платформа Intel Z790 включает большее количество линий PCIe 4 и больше разъемов USB 3.0 Gen 2×2 20 Гбит/с.
Краткие характеристики
|Процессор
|Цена
|Ядра/ потоки (P+E)
|Частота P-Core
|Частота E-Core
|Кэш (L2+L3)
|TDP
|i9-13900K/KF
|$589/$564
|24/32 (8+16)
|3,0-5,8 ГГц
|2,2-4,3 ГГц
|68 МБ (32+36)
|125/253 Вт
|i7-13700K/KF
|$409/$384
|16/24 (8+8)
|3,4-5,4 ГГц
|2,5-4,2 ГГц
|54 МБ (24+30)
|125/253 Вт
|i5-13600K/KF
|$319/$294
|14/20 (6+8)
|3,5-5,1 ГГц
|2,6-3,9 ГГц
|44 МБ (20+24)
|125/181 Вт
Из таблицы видно, что Intel удалось удержать цену двух топовых моделей по сравнению с предыдущим поколением – значительно возросла лишь стоимость Corei5-13600K (на $30). Также все модели остались в рамках базового TDP в 125 Втб что может стать преимуществом в борьбе с горячим конкурентом от AMD (Ryzen 9 7900X с 170 Вт). Впрочем, верхний предел у всех Ryzen выше, а Intel Core имеют при этом почти на 1-1,5 ГГц более низкую базовую частоту производительных ядер. Нижняя планка частоты находится даже ниже, чем у процессоров Alder Lake.
Пиковая частота в 5,8 ГГц у Core i9-13900K является рекордной для массового сегмента. Intel также объявила, что версия Raptor Lake с тактовой частотой 6 ГГц будет выпущена ограниченным тиражом и появится на рынке в конце этого года. Подтверждено, что речь идет о чипе серии KS.
Процессоры 13-го поколения получили больше ядер. Core i9-13900K имеет на восемь ядер больше, чем i9-12900K, за счет наращивания энергоэффективной его части. Чипы i7-13700K и i5-13600K получили по 4 дополнительных ядра.
Особенности архитектуры
В устройстве Raptor Lake нет ничего принципиально нового – только оптимизация. Как утверждали в компании раньше, «мы выпускаем Raptor Lake только потому, что еще не готовы Meteor Lake». Intel увеличила кэш L2 с 1,25 МБ до 2 МБ для каждого p-ядра и удвоила объем L2 для каждого кластера экономных ядер до 4 МБ. Объем кэша L3 также увеличился за счет добавления большего количества кластеров e-core, каждый из которых имеет смежный фрагмент кэш-памяти L3 как часть конструкции.
Улучшена поддержка памяти DDR5 – до 5600 МТ/с при использовании одного блока DIMM на канал, что значительно выше предыдущего значения 4800 МТ/с. В режиме двух планок на канал производительность возросла до 4800 МТ/с по сравнению со значением в 3600 МТ/с у Alder Lake.
Компания значительно улучшила свой техпроцесс Intel 7, применив более быстрые транзисторы SuperFin третьего поколения. Это позволило добиться более выгодного в плане производительности сдвига кривой напряжения/частоты.
Разгон
Intel рассказала о новой функции разгона для каждого ядра, которая теперь встроена в программное обеспечение XTU. Компания также возрождает функцию разгона одним щелчком мыши, которая ранее называлась Intel Performance Maximizer, но теперь внедрена в XTU.
Intel так и не выпустила утилиту для разгона в один клик для Alder Lake, вероятно, из-за сложности автоматического разгона как p-ядер, так и e-ядер, но компания, по-видимому, решила эти проблемы. Опция разгона в один клик автоматически настраивает оба типа ядер.
Совместимость с материнскими платами
Raptor Lake и Alder Lake будут совместимы с новой системной логикой серии 700 и существующими материнскими платами серии 600. Как всегда, Intel сначала выведет на рынок флагманскую серию Z790, а более дешевые серии B и H выйдут с выпуском остальных процессоров Raptor Lake.
Материнские платы 700-й серии имеют незначительные улучшения по сравнению с 600-й серией. Intel увеличила количество линий PCIe 4.0 до 20, то есть добавила 8 дополнительных линий. Появилась поддержка еще одного порта USB 3.2 Gen 2×2 (всего 5). Сами процессоры Raptor Lake поддерживают 16 линий PCIe 5.0 и четыре линии PCIe 4.0.
Выводы
Поколение Intel Raptor Lake не несет какого-то значительного технического преимущества перед Alder Lake, речь скорее идет о хорошей оптимизации, позволяющей добиться повышения производительности. По характеристиками и ценам процессоры Intel Core 13-го поколения выглядят вполне конкурентоспособными по сравнению с AMD Ryzen 7000. Впрочем, пока недоступны их игровые и прочие тесты (кроме значений от самой Intel). Победителя в конкуренции мы увидимм после появления Raptor Lake в продаже в конце октября.
История Intel XXI века — вспоминаем интересную продукцию компании перед выходом Raptor Lake
Источники: Intel, Tom`s Hardware