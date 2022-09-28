Intel представила настольные процессоры Core 13-го поколения (Raptor Lake) — i5-13600K(F), i7-13700K(F) и i9-13900K(F). Старт продаж — с 20 октября (от $294 до $589)

Компания Intel рассказала о характеристиках и ценах трех процессоров Raptor Lake, а также их версий без встроенного видеоядра. С 20 октября в продажу поступят чипы со свободным множителем Intel Core i5-13600K, Core i7-13700K, Core i9-13900K и аналоги с индексом KF. В этот же день выйдут и материнские платы с чипсетом Z790. Всего на архитектуре Raptor Lake заявлено 22 процессора, но другие модели будут представлены позже.

Производитель обещает повышение продуктивности до 15% в однопоточном режиме и до 41% в многопоточном. Эти улучшения происходят в основном за счет увеличения частоты и количества потоков. Процессоры поддерживают оперативную память DDR5-5600 или DDR4-3200. Новая высокопроизводительная платформа Intel Z790 включает большее количество линий PCIe 4 и больше разъемов USB 3.0 Gen 2×2 20 Гбит/с.

Краткие характеристики

Процессор Цена Ядра/ потоки (P+E) Частота P-Core Частота E-Core Кэш (L2+L3) TDP i9-13900K/KF $589/$564 24/32 (8+16) 3,0-5,8 ГГц 2,2-4,3 ГГц 68 МБ (32+36) 125/253 Вт i7-13700K/KF $409/$384 16/24 (8+8) 3,4-5,4 ГГц 2,5-4,2 ГГц 54 МБ (24+30) 125/253 Вт i5-13600K/KF $319/$294 14/20 (6+8) 3,5-5,1 ГГц 2,6-3,9 ГГц 44 МБ (20+24) 125/181 Вт

Из таблицы видно, что Intel удалось удержать цену двух топовых моделей по сравнению с предыдущим поколением – значительно возросла лишь стоимость Corei5-13600K (на $30). Также все модели остались в рамках базового TDP в 125 Втб что может стать преимуществом в борьбе с горячим конкурентом от AMD (Ryzen 9 7900X с 170 Вт). Впрочем, верхний предел у всех Ryzen выше, а Intel Core имеют при этом почти на 1-1,5 ГГц более низкую базовую частоту производительных ядер. Нижняя планка частоты находится даже ниже, чем у процессоров Alder Lake.

Пиковая частота в 5,8 ГГц у Core i9-13900K является рекордной для массового сегмента. Intel также объявила, что версия Raptor Lake с тактовой частотой 6 ГГц будет выпущена ограниченным тиражом и появится на рынке в конце этого года. Подтверждено, что речь идет о чипе серии KS.

Процессоры 13-го поколения получили больше ядер. Core i9-13900K имеет на восемь ядер больше, чем i9-12900K, за счет наращивания энергоэффективной его части. Чипы i7-13700K и i5-13600K получили по 4 дополнительных ядра.

Особенности архитектуры

В устройстве Raptor Lake нет ничего принципиально нового – только оптимизация. Как утверждали в компании раньше, «мы выпускаем Raptor Lake только потому, что еще не готовы Meteor Lake». Intel увеличила кэш L2 с 1,25 МБ до 2 МБ для каждого p-ядра и удвоила объем L2 для каждого кластера экономных ядер до 4 МБ. Объем кэша L3 также увеличился за счет добавления большего количества кластеров e-core, каждый из которых имеет смежный фрагмент кэш-памяти L3 как часть конструкции.

Улучшена поддержка памяти DDR5 – до 5600 МТ/с при использовании одного блока DIMM на канал, что значительно выше предыдущего значения 4800 МТ/с. В режиме двух планок на канал производительность возросла до 4800 МТ/с по сравнению со значением в 3600 МТ/с у Alder Lake.

Компания значительно улучшила свой техпроцесс Intel 7, применив более быстрые транзисторы SuperFin третьего поколения. Это позволило добиться более выгодного в плане производительности сдвига кривой напряжения/частоты.

Разгон

Intel рассказала о новой функции разгона для каждого ядра, которая теперь встроена в программное обеспечение XTU. Компания также возрождает функцию разгона одним щелчком мыши, которая ранее называлась Intel Performance Maximizer, но теперь внедрена в XTU.

Intel так и не выпустила утилиту для разгона в один клик для Alder Lake, вероятно, из-за сложности автоматического разгона как p-ядер, так и e-ядер, но компания, по-видимому, решила эти проблемы. Опция разгона в один клик автоматически настраивает оба типа ядер.

Совместимость с материнскими платами

Raptor Lake и Alder Lake будут совместимы с новой системной логикой серии 700 и существующими материнскими платами серии 600. Как всегда, Intel сначала выведет на рынок флагманскую серию Z790, а более дешевые серии B и H выйдут с выпуском остальных процессоров Raptor Lake.

Материнские платы 700-й серии имеют незначительные улучшения по сравнению с 600-й серией. Intel увеличила количество линий PCIe 4.0 до 20, то есть добавила 8 дополнительных линий. Появилась поддержка еще одного порта USB 3.2 Gen 2×2 (всего 5). Сами процессоры Raptor Lake поддерживают 16 линий PCIe 5.0 и четыре линии PCIe 4.0.

Выводы

Поколение Intel Raptor Lake не несет какого-то значительного технического преимущества перед Alder Lake, речь скорее идет о хорошей оптимизации, позволяющей добиться повышения производительности. По характеристиками и ценам процессоры Intel Core 13-го поколения выглядят вполне конкурентоспособными по сравнению с AMD Ryzen 7000. Впрочем, пока недоступны их игровые и прочие тесты (кроме значений от самой Intel). Победителя в конкуренции мы увидимм после появления Raptor Lake в продаже в конце октября.

Источники: Intel, Tom`s Hardware