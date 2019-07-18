Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на €242 млн. В 2009-2011 гг. компания продавала 3G-модемы по заниженным ценам, чтобы «потопить» бизнес Icera





Антимонопольная комиссия Евросоюза сегодня назначила американскому чипмейкеру Qualcomm штраф в €242 млн за продажу сотовых модемов 3G по заниженным ценам с целью вытеснения с рынка конкурирующего поставщика Icera.

Расследование по этому вопросу началось в 2015 году. Предметом расследования была деятельность Qualcomm в сегменте модемов 3G в форм-факторе флешки в период с 2009 по 2011 год. По мнению регулятора, компания Qualcomm злоупотребила доминирующим положением на рынке и прибегла к несправедливой практике хищнического ценообразования, чтобы выжить конкурентов.

Комиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику ЕС в области конкуренции, сказала:

«‎Своим стратегическим поведением Qualcomm сдерживала конкуренцию и инновации на этом рынке, а также ограничивала возможность выбора для покупателей в сегменте с высоким уровнем спроса и огромным потенциалом развития инновационных технологий».

В рамках расследования комиссия пришла к выводу, что Qualcomm продала свои 3G-чипы по ценам ниже себестоимости компаниям Huawei и ZTE в период, когда Icera только-только начала вставать на ноги и могла стать серьезным конкурентом. Комиссия назвала эти ценовые уступки «целевой атакой», добавив, что так Qualcomm добилась разрушительного влияния на бизнес Icera.

Сегодняшнее решение — лишь последнее дополнение в немалом списке антимонопольных штрафов, которые Qualcomm понесла за последние годы. Напомним, Qualcomm, являющаяся крупнейшим поставщиком микросхем модемов для смартфонов, в мае проиграла антимонопольный иск, поданный федеральной торговой комиссией (FTC). Небезызвестная судья Люси Ко признала, что Qualcomm взимает «необоснованно высокие» лицензионные платежи за свои патенты и раскритиковала практику предоставления скидок клиентам в обмен на эксклюзивное использование ее продукции. Вспоминаем многолетнее противостояние Qualcomm и Apple, которое только недавно завершилось, причем не без финансовых потерь для Apple. Именно за эту спорную практику скидок на лицензионные отчисления в обмен на эксклюзивные контракты Qualcomm была оштрафована в ЕС на 1 млрд евро в прошлом году. Еще до начала всей этой истории с эксклюзивными контрактами с Apple компанию Qualcomm штрафовали за различные нарушения антимонопольного законодательства в Южной Корее, Китае и на Тайване.

Как видим, у Qualcomm достаточно богатая история взаимоотношений с антимонопольщиками разных стран. Но в отличие от предыдущих штрафов это решение едва ли нанесет серьезный урон бизнесу Qualcomm. Эта антиконкурентная практика со стороны Qualcomm прекратилась в 2011 году и сейчас у Комиссии нет никаких претензий ни к размеру роялти, ни к тому, как компания ведет бизнес. Да и сам штраф на фоне предыдущих очень маленький и был рассчитан как 1,27% оборота Qualcomm в прошлом году. Это скорее упреждающая мера, чтобы отбить желание провернуть что-то подобное у других.

Увы, этот штраф уже не вернет бизнес по производству сотовых модемов Icera. Как известно, последняя была куплена NVIDIA в 2011 году, которая ушла с рынка сотовых модемов в 2015 году. NVIDIA надеялась интегрировать модемы Icera в свои процессоры Tegra, но эти планы так и не были реализованы.

И вот сейчас мы находимся на пороге новой эры 5G, а конкурентов у Qualcomm с каждым днем становится меньше. Как известно, недавнее неожиданное примирение Qualcomm и Apple не оставило Intel другого варианта, как отказаться от планов по выпуску модемов 5G для смартфонов.

Источник: Еврокомиссия