За эксклюзивные контракты с Apple Еврокомиссия выписала Qualcomm крупный штраф в размере €997 млн

Как известно, на протяжении пяти лет — с 2011 по 2016 год — Qualcomm в обмен на обязательство Apple использовать только ее модемы связи в своей продукции предоставляла купертиновцам скидки на лицензионные отчисления. Собственно, именно эта ситуация стала яблоком раздора между давними партнерами и положила начало масштабному разбирательству в судах по всему миру после того, как этими договоренностями заинтересовали антимонопольщики и регуляторы разных стран. И на этой неделе события в этом деле начали развиваться явно не в пользу чипмейкера. По итогам расследования, начатого в 2015 году, Европейская комиссия, признала практику ведения бизнеса, избранную Qualcomm, незаконной и наложила на корпорацию штраф в размере 4,9% от оборота за 2017 год, что соответствует €997 млн.

По словам европейских антимонопольщиков, Qualcomm заплатила Apple «миллиарды долларов», чтобы та использовала в своей продукции только ее модемы.

Маргрет Вестагер, занимающая пост Европейского комиссара по вопросам конкуренции Еврокомиссии, в своем заявлении отметила, что благодаря этим уловкам Qualcomm создала условия, при которых ни одна из компаний не могла составить ей конкуренцию, «вне зависимости от того, насколько качественные продукты она выпускала».

Как отмечает Bloomberg, Вестагер сказала журналистам, что это решение относительно Qualcomm должно послужить предупреждением для других технологических компаний и предостеречь их от использования подобных антиконкурентных методов ведения бизнеса.

Да, судебная система США и Европы такова, что некоторые дела могут длиться годами благодаря многочисленным апелляциям и пересмотрам ранее вынесенных решений. Но тут важнее другое.

Этот штраф сам по себе немаленький, но решение Еврокомиссии приобретает еще больший вес с учетом нынешнего положения Qualcomm. С одной стороны, Qualcomm тратит значительные ресурсы на суды с Apple, с другой – конкурирующая Broadcom, вынашивающая план поглощения. Напомним, в ноябре прошлого года отклонила предложение Broadcom о покупке за рекордные $130 млрд, посчитав, его недостаточно высоким. Но едва ли Broadcom так просто отступит. Затрудняет положение Qualcomm еще и сокращение прибыли (на 90% по итогам минувшего квартала) и незавершенная сделка с NXP Semiconductors – компания не может завершить покупку из-за трудностей с получением разрешения китайских регуляторов. В общем, Qualcomm сейчас переживает не лучшие времена и этот штраф от ЕС как очередная кость в горле.

Источник: The Verge и Bloomberg