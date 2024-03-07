Еврокомиссия «в деле» — от Apple требуют объяснений по блокировке аккаунта разработчика Epic Games

Apple должна разъяснить регуляторам ЕС, как именно ее решение о блокировке соответствует требованиям Закона о цифровых рынках (DMA).

На днях Apple выпустила iOS 17.4, дав возможность пользователям загружать приложения и игры из сторонних магазинов программ — собственную альтернативу готовила и Epic, однако ввиду того, что ее аккаунт разработчика неожиданно снова заблокировали, планы пока откладываются.

Apple изначально объяснила свое решение «ненадежностью» Epic — та в ответ заявила о нарушении DMA и попытке помешать «серьезной конкуренции. Похоже, следует ожидать очередные судебные баталии в сериале «Apple vs. Epic Games». Более того — решением Apple по блокировке уже заинтересовались в Еврокомиссии, требуя дополнительных разъяснений, сообщает Bloomberg. Всего неделю назад компанию оштрафовали в ЕС на почти $2 млрд из-за сдерживания конкурентов по жалобе Spotify.

Новый Закон о цифровых рынках ЕС призван сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентоспособными, и вводит строгие требования к таким компаниям как Apple, Google, Amazon и Meta — в случае нарушения штрафы могут достигать до 10% общего годового дохода компании во всем мире и 20% при повторном нарушении.

Еврокомиссия также заявила, что проверяет, не противоречит ли поведение Apple другим цифровым правилам по прозрачности для бизнес-пользователей.

Конфликт между Apple и Epic стартовал в 2020 году, когда последняя добавила собственную платежную систему для виртуальной валюты Fortnite и обошла 30% комиссию за покупки в приложениях App Store. Apple закрыла Epic доступ к своему магазину приложений, что в конечном итоге привело к ряду судов.

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«Грубое нарушение договорных обязательств Epic перед Apple привело к тому, что суды определили, что мы имеем право прекратить деятельность любых или всех дочерних компаний Epic Games», — говорится в заявлении Apple. «В свете прошлого и текущего поведения Epic Apple решила воспользоваться этим правом».

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