Европейские цены процессоров AMD Ryzen 3000 оказались заметно выше рекомендованных цен для американской розницы

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Новые процессоры AMD серии Ryzen 3000 поступят в продажу только с 7 июля. Но в некоторых розничных магазинах эти чипы стали доступны для предварительного заказа. И прайсы магазинов свидетельствуют, что европейские цены, как минимум на старте продаж, оказались выше рекомендованных розничных цен в долларах.

Как видно из сравнительной таблицы, цены на процессоры AMD линейки Ryzen 3000 в евро заметно выше цен на аналогичные позиции для США. Фактически, даже без учёта валютных курсов, цена в евро оказалась на 10% выше. Если же учесть, что €1 на текущий момент стоит около $1,14, то фактическое превышение стоимости новых процессоров AMD Ryzen 3000 в Европе над американскими ценами достигает 25%.

Для сравнения, можно ценить, как соотносятся цены в евро и долларах на чипы предыдущего поколения — AMD Ryzen 2000. Как видно из таблицы, цены в евро на примерно на 25% ниже, чем в долларах.

Остаётся лишь надеяться, что после фактического старта продаж новых процессоров цены на них стабилизируются, и потребителям не придётся переплачивать при покупке новинок.

Источник: eteknix