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Европейские цены процессоров AMD Ryzen 3000 оказались заметно выше рекомендованных цен для американской розницы

Европейские цены процессоров AMD Ryzen 3000 оказались заметно выше рекомендованных цен для американской розницы

Европейские цены процессоров AMD Ryzen 3000 оказались заметно выше рекомендованных цен для американской розницы


Новые процессоры AMD серии Ryzen 3000 поступят в продажу только с 7 июля. Но в некоторых розничных магазинах эти чипы стали доступны для предварительного заказа. И прайсы магазинов свидетельствуют, что европейские цены, как минимум на старте продаж, оказались выше рекомендованных розничных цен в долларах.

Как видно из сравнительной таблицы, цены на процессоры AMD линейки Ryzen 3000 в евро заметно выше цен на аналогичные позиции для США. Фактически, даже без учёта валютных курсов, цена в евро оказалась на 10% выше. Если же учесть, что €1 на текущий момент стоит около $1,14, то фактическое превышение стоимости новых процессоров AMD Ryzen 3000 в Европе над американскими ценами достигает 25%.

Европейские цены процессоров AMD Ryzen 3000 оказались заметно выше рекомендованных цен для американской розницы

Для сравнения, можно ценить, как соотносятся цены в евро и долларах на чипы предыдущего поколения — AMD Ryzen 2000. Как видно из таблицы, цены в евро на примерно на 25% ниже, чем в долларах.

Европейские цены процессоров AMD Ryzen 3000 оказались заметно выше рекомендованных цен для американской розницы

Остаётся лишь надеяться, что после фактического старта продаж новых процессоров цены на них стабилизируются, и потребителям не придётся переплачивать при покупке новинок.

Источник: eteknix

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