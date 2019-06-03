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Европейский автобусный лоукостер Flixbus полноценно выходит на рынок Украины

Европейский автобусный лоукостер Flixbus полноценно выходит на рынок Украины

Европейский автобусный лоукостер Flixbus полноценно выходит на рынок Украины


Компания FlixBus, которая является крупнейшим оператором автобусных перевозок в Европе, планирует полноценный выход на украинский рынок. Через неделю, 11 июня 2019 года, представители компании проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию, на которой расскажут все подробности о запуске, сообщает издание ЦТС.

В частности, гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

Напомним, что еще в 2017 году компания FlixBus открыла маршруты из Киева, Львова, Ровно и Житомира, которые отправлялись в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). При этом реально перевозки осуществлял партнер лоукостера — чешская компания Umbrella. Годом ранее Flixbus продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города, однако перевозки также выполнялись не самостоятельно, а с помощью партнера Leo Express.

Компания FlixBus была основана в Мюнхене в 2013 году, а с 2015 года работает на международном рынке. Сеть междугородних автобусных сообщений перевозчика в Европе состоит из маршрутов в 2000 городах в более чем 29 европейских странах, ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.

Источник: ЦТС

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