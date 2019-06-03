Европейский автобусный лоукостер Flixbus полноценно выходит на рынок Украины





Компания FlixBus, которая является крупнейшим оператором автобусных перевозок в Европе, планирует полноценный выход на украинский рынок. Через неделю, 11 июня 2019 года, представители компании проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию, на которой расскажут все подробности о запуске, сообщает издание ЦТС.

В частности, гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

Напомним, что еще в 2017 году компания FlixBus открыла маршруты из Киева, Львова, Ровно и Житомира, которые отправлялись в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). При этом реально перевозки осуществлял партнер лоукостера — чешская компания Umbrella. Годом ранее Flixbus продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города, однако перевозки также выполнялись не самостоятельно, а с помощью партнера Leo Express.

Компания FlixBus была основана в Мюнхене в 2013 году, а с 2015 года работает на международном рынке. Сеть междугородних автобусных сообщений перевозчика в Европе состоит из маршрутов в 2000 городах в более чем 29 европейских странах, ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.

Источник: ЦТС