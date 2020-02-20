Facebook грозит рекордный штраф в $9 млрд за уклонение от уплаты налогов по ирландской схеме
Facebook в последнее время «везет» на проблемы с регуляторами и рекордные штрафы. Компания Марка Цукерберга только выплатила пять миллиардов долларов штрафа по иску Федеральной торговой комиссией США (FTC) за утечку пользовательских данных (и еще неясно, как завершится нынешнее масштабное антимонопольное расследование FTC против Facebook и других технологических гигантов), как нависла угроза нового, еще более крупного штрафа на родном американском рынке. На сей раз претензии к крупнейшей соцсети возникли у налоговиков. Как сообщает Reuters, налоговое управление США (IRS) уже подготовило иск на $9 млрд за уклонение от уплаты налогов.
Во вторник, 18 февраля, в окружном суде Сан-Франциско начались предварительные слушания по иску. Предметом спора выступает сделка 2010 года на $6,5 млрд между Facebook и ее ирландским подразделением. В IRS считают, что Facebook продала права на платформу социальной сети дочерним предприятиям в Ирландии по заниженным ценам, чтобы не платить более высокие американские налоги. Уточним, что налог на прибыль в Ирландии составляет 12,5%, тогда как в США он равен 35%.
Главный технический директор Facebook Майк Шропфер, глава AR и VR Эндрю Босворт и три других топ-менеджера Facebook будут вызваны для дачи показаний.
В сообщении The Verge представитель Facebook Берти Томсон заявил, что компания будет «отстаивать» законность сделки 2010 года, которая, как говорится в сообщении, была заключена, когда у компании не было доходов от мобильной рекламы, международный бизнес только «зарождался», а «цифровые» рекламные продукты представлялись неубедительной [идеей бизнеса]».
Ожидается, что решение по делу будет вынесено в течение трех-четырех недель.
Пресловутые налоговые схемы «Ирландская двойная» и «Голландский сэндвич» широко использовались многими американскими технологическими корпорациями. Но в определенный момент регуляторы взялись за технологичных гигантов, использующих эту лазейку.
Все началось с нашумевшего спора между Еврокомиссией, Ирландией и Apple, начавшегося в 2013 году и продолжающегося по сей день. В конце 2018 года Apple внесла 14,3 млрд евро недоплаченных по мнению Еврокомиссии налогов на депозит в Ирландии и сейчас продолжает оспаривать это решение. После этого правительства европейских стран пытаются закрыть лазейки и взыскать средства с той или другой технологической компании. В 2017 году Google заплатила более 300 млн евро по аналогичному делу в Италии, а в конце 2019 года — еще почти 1 млрд евро во Франции. Вскоре после этого Google официально заявила, что больше не планирует таким образом оптимизировать налоговую нагрузку.
Как бы не завершилась конкретно эта история с Facebook, даже если в конечном итоге компания решит выплатить штраф, едва ли это станет большой проблемой для компании, учитывая ее доходы.