Facebook грозит рекордный штраф в $9 млрд за уклонение от уплаты налогов по ирландской схеме

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Facebook в последнее время «везет» на проблемы с регуляторами и рекордные штрафы. Компания Марка Цукерберга только выплатила пять миллиардов долларов штрафа по иску Федеральной торговой комиссией США (FTC) за за уклонение от уплаты налогов.

Во вторник, 18 февраля, в окружном суде Сан-Франциско начались предварительные слушания по иску. Предметом спора выступает сделка 2010 года на $6,5 млрд между Facebook и ее ирландским подразделением. В

Главный технический директор Facebook Майк Шропфер, глава AR и VR Эндрю Босворт и три других топ-менеджера Facebook будут вызваны для дачи показаний.

В сообщении The Verge представитель Facebook Берти Томсон заявил, что компания будет «отстаивать» законность сделки 2010 года, которая, как говорится в сообщении, была заключена, когда у компании не было доходов от мобильной рекламы, международный бизнес только «зарождался», а «цифровые» рекламные продукты представлялись неубедительной [идеей бизнеса]».

Ожидается, что решение по делу будет вынесено в течение трех-четырех недель.

Пресловутые налоговые схемы «Ирландская двойная» и «Голландский сэндвич» широко использовались многими американскими технологическими корпорациями. Но в определенный момент регуляторы взялись за технологичных гигантов, использующих эту лазейку.

Все началось с нашумевшего спора между Еврокомиссией, Ирландией и Apple, начавшегося в 2013 году и продолжающегося по сей день. В конце 2018 года Apple внесла 14,3 млрд евро недоплаченных по мнению Еврокомиссии налогов на депозит в Ирландии и сейчас продолжает оспаривать это решение. После этого правительства европейских стран пытаются закрыть лазейки и взыскать средства с той или другой технологической компании. В 2017 году Google заплатила более 300 млн евро по аналогичному делу в Италии, а в конце 2019 года — еще почти 1 млрд евро во Франции. Вскоре после этого Google официально заявила, что больше не планирует таким образом оптимизировать налоговую нагрузку.

Как бы не завершилась конкретно эта история с Facebook, даже если в конечном итоге компания решит выплатить штраф, едва ли это станет большой проблемой для компании, учитывая ее доходы.

Источник: и The Verge