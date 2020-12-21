Файлы сохранения Cyberpunk 2077 получают повреждения и больше не могут использоваться для загрузки после превышения размера в 8 МБ





На недавно вышедшую игру Cyberpunk 2077 вполне справедливо обрушился шквал критики из-за обилия различных багов. Некоторые из них бывают безобидными и временами забавными (например, с проникновением текстур или самовольно перемещающимися предметами), другие вызывают раздражения (например, когда невозможно закончить квест или наблюдаются вылеты на рабочий слот), а иные и вовсе могут испортить игру. В прямом смысле.

Некоторые игроки начали жаловаться, что файлы сохранения игры Cyberpunk 2077 повреждаются, если их размер превышает определённое значение. В таком случае пользователи видят сообщение «Сохраненные данные повреждены и не могут быть загружены». Соответственно, они не могут продолжить игру с данного сохранения.

Пока что неясно, что могло бы вызвать повреждение файлов сохранения. Похоже, что проблема происходит с файлами сохранения, когда их размер достигает 8 МБ. О повреждениях файлов сохранения после преодоления порога в 8 МБ сообщают пользователи Reddit и на форумах CD Projekt Red.

В документе поддержки GOG.com компания CD Projekt Red упоминает проблему повреждённых сохранений. При этом говорится, что «к сожалению, повреждённое сохранение не может быть восстановлено». Чтобы избежать появления подобной проблемы, компания рекомендует использовать более старые сохранения и «хранить меньшее количество предметов и материалов для крафта». И речь идёт об игре, буквально заваленной различными игровыми предметами, которые постоянно нужно подбирать. Теоретически, чтобы размер файла сохранения превысил 8 МБ, пользователю необходимо провести в игре несколько десятков часов. Получить после этого неработоспособный файл сохранения – очень разочаровывает.

CD Projekt Red в том же документе поддержки сообщает, что ограничение размера файлов сохранений «может быть увеличено в одном из будущих патчей». Но даже если это увеличение произойдёт, файлы сохранения, которые в настоящее время уже повреждены, восстановить не удастся, говорится в документе. Чтобы спаси игровой процесс, игроки могут попытаться загрузить сохранения из резервных копий. Модератор официального форума CD Projekt Red по Cyberpunk 2077 предложил несколько советов, которые можно попробовать.

CD Projekt Red пообещала выпустить два крупных патча к игре Cyberpunk 2077 в начале следующего года: один в январе и один в феврале. Пока нет сведений о том, в каком обновлении будет исправлена ошибка с повреждением файлов сохранений.

Источник: The Verge